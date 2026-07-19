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Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında şüpheli ifadeleri ortaya çıktı: Kayıp cihaz, geçmiş tarihli tutanak ve Adil Öksüz bağlantısı
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında şüpheli ifadeleri ortaya çıktı: Kayıp cihaz, geçmiş tarihli tutanak ve Adil Öksüz bağlantısı
BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli ifadeleri dosyadaki kritik başlıkları yeniden gündeme taşıdı. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddederken; sivil kaza kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin tutanağı geçmiş tarihli düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. Askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza "merak üzerine" gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin "hatıra amaçlı parça almak" istediğinin ifade edilmesi, kazanın yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki anlatımlar ve FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyanın en kritik unsurları arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 13:26