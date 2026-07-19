Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında şüpheli ifadeleri ortaya çıktı: Kayıp cihaz, geçmiş tarihli tutanak ve Adil Öksüz bağlantısı

ASKERİ HEYETTE YER ALAN BAZI ŞÜPHELİLER ENKAZA "MERAK" İÇİN GİTMİŞLER!

Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici bölüm ise askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin sivil helikopter enkazına ilişkin anlatımları oldu. Nusret Memiş, Nedim Bakırhan ve Cemal Şahin'in ifadelerine göre, kendileri esasen kırıma uğrayan askeri helikopterle ilgili görevliydi. Ancak işleri bittikten sonra sivil helikopter enkazına "merak saikiyle" gidip baktıklarını söyledi. Bu beyanlar, kazanın ardından delil güvenliğinin nasıl sağlandığı sorusunu gündeme getirdi. Çünkü aynı ifadelerde, şüphelilerden Aydın Özsıcak'ın enkazdan "hatıra amaçlı parça almak" istediği, ancak diğerlerinin buna engel olduğu belirtildi. Enkaz alanının bir ölüm olayının ve kritik bir soruşturmanın merkezi olmasına rağmen "merak" gerekçesiyle ziyaret edilmesi ve "hatıra parça" iddiasının dosyaya girmesi, olay yeri güvenliği bakımından soruşturmanın dikkat çeken unsurlarından biri oldu.