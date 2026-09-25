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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyonun detayları belli oldu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyonun detayları belli oldu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheli arasında, bazıları Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında daha önce işlem yapılmış arama ve kurtarma görevini ihmal edenler ile başlatılan soruşturmayı farklı yöne sevk etmeye çalışan eski savcılar, gizli tanıklar ile dönemin Göksun Kaymakamı ile örgütün mahrem imamlarının da yer aldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 14:28