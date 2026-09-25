Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyonun detayları belli oldu

Şüphelilerden H.T'nin olay tarihinde Kahramanmaraş Jandarma Komutan Yardımcısı olduğu, arama kurtarma faaliyetlerinden sorumlu olduğu ve arama kurtarma görevlilerini yanlış koordinatlara yönlendirdiği belirlendi.

Hakkında adli işlem yapılanlardan Ü.K. ve E.Ö'nün de olayı Ergenekon soruşturmasıyla ilişkilendirip ölüm olayının MİT ve Ergenekon tarafından yapılan suikast olduğu yönünde tanıklık yapmak suretiyle soruşturma dosyasınnın aydınlatılmasının önüne geçmeye çalıştığı ve FETÖ yararına hareket ettiği bildirildi.

Düşen helikopterin cihazlarını söken M.T. de hakkında adli işlem yapılanlar arasında yer aldı. FETÖ iltisaklı bir okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen M.T'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast için Marmaris'e giden timdeki bir eski askerin de "mahrem imamı" olduğu tespit edildi.