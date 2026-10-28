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Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında, gözaltına alınan kilit isimlerden eski muhasebeci Oktay Özkan, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Belek'teki 150 milyon Euro yatırımla kurulan Titanic Otel'e gizli ortak olduğunu deşifre etti.

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Halit TURAN
Giriş Tarihi: 28.10.2026 06:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 06:23
Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş adamının kara para aklama ve dolandırıcılık şikayetiyle başlattığı Sarıgül ailesine yönelik soruşturma, gizli tanığın ifşalarıyla dev bir rüşvet sarmalını deşifre etti.

Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

Son dalga operasyonda, gözaltına alınan 68 yaşındaki Yeni Partili Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün serbest muhasebecisi Oktay Özkan, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki rüşvet paralarıyla Titanic Otel'in gizli ortağı olduğu iddiasını ifşa etti.

Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

Sarıgül'ü yaklaşık 30 yıldır tanıdığını ve serbest muhasebeci olarak bir dönem yanında görev yaptığını anlatan Özkan, Mustafa Sarıgül'ün kendisini Titanic Otelleri'nin ortağı Temel Aygün ile tanıştırdığını, Antalya'da Titanic Oteli'ni birlikte açmaları sebebiyle aralarındaki evrak düzenlemeleri ve para transferlerinde kuryelik ve iletişim görevi üstlendiğini anlattı.

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Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

"ÇİKOLATA KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE PARA POŞETİ İLE 7-8 KEZ SEVKİYAT YAPTIM"

Savcılık sorgusunda para sevkiyatının detaylarını tek tek açıklayan Özkan, "Temel Aygün ile Mustafa Sarıgül ortak olduğu için evrakların düzenlenmesi ve aralarındaki para ilişkileri dolayısıyla iletişim halindeydim.

Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

Temel Aygün o dönem paket şeklinde parayı verir, ben de parayı saymadan Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan evine götürüp kendisine teslim ederdim" dedi.

Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

Savcılığın para teslimatlarının ne zaman ve kaç kez yapıldığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Özkan, son sevkiyatın 4-5 ay önce gerçekleştiğini belirterek "Tahminim 4-5 ay önce Temel Aygün'ün Taksim'de bulunan oteline giderek çikolata kutusu büyüklüğünde ağzı kapalı para poşetini alıp Mustafa Sarıgül'ün Platin Sitesi'nde bulunan dairesine götürüp teslim ettim" dedi.

Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

PARALAR TİTANİC OTELİN ORTAKLIĞIYLA İLGİLİ

Yaklaşık 7-8 kez Temel Aygün'den para alarak Mustafa Sarıgül'e teslim ettiğini belirten muhasebeci, "bu paralar Titanic Otelinin ortaklığıyla ilgiliydi.

Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

Her iki taraf da bana güvendiği için aralarında para teslimlerini ben yapardım. Kendi aralarında konuşur, rakamları kendileri tespit edip anlaşırlardı. Bu para teslimleri karşılığında herhangi bir ücret almadım" dedi.

Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

"MUSTAFA SARIGÜL'ÜN TİTANİC OTEL'DEKİ GİZLİ ORTAKLIĞI %48"

Gizli tanık "A3M2LK48"in beyanlarında gündeme gelen ve yatırım bedelinin 150 milyon euro olduğu açıklanan Antalya Belek'teki Titanic Deluxe Otel ortaklığı iddiası, Oktay Özkan'ın savcılık sorgusuyla resmiyet kazandı.

Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı

Mustafa Sarıgül ile Temel Aygün'ün Belek'te bulunan Titanic Otel'deki ortaklık oranı sorulan serbest muhasebeci. "Benim bildiğim kadarıyla Mustafa Sarıgül'ün yüzde %48" yanıtını vererek gizli ortaklık oranını deşifre etti.

#MUSTAFA SARIGÜL #YENİ PARTİ