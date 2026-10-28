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Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı
Mustafa Sarıgül dosyasında otel itirafı! Temel Aygün: Gizli ortak oldu parayı paketle aldı
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında, gözaltına alınan kilit isimlerden eski muhasebeci Oktay Özkan, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Belek'teki 150 milyon Euro yatırımla kurulan Titanic Otel'e gizli ortak olduğunu deşifre etti.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 06:23