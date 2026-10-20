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Mustafa Sarıgül’ün kara para dosyasında şok ses kaydı: Para trafiğinin arkasındaki siyasi çatışmalar belgelendi
Mustafa Sarıgül’ün kara para dosyasında şok ses kaydı: Para trafiğinin arkasındaki siyasi çatışmalar belgelendi
Milyonlarca euroluk kayıtdışı paranın Türkiye üzerinden yurtdışına çıkarılmasına ilişkin Sarıgül ailesine yönelik başlatılan soruşturmada, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün şok ses kaydı ortaya çıktı. Sarıgül'ün Alman işadamlarının temsilcisiyle yaptığı görüşmede, "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz" dediği belirlendi.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 07:52