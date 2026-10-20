Mustafa Sarıgül’ün kara para dosyasında şok ses kaydı: Para trafiğinin arkasındaki siyasi çatışmalar belgelendi

Dosyaya giren son ses kayıtları skandalın arka planındaki siyasi çatışmaları ve uluslararası suç duyurularını tek tek deşifre etti. Yeni Partili Mustafa Sarıgül'ün Alman iş adamları temsilcisi ile yaptığı konuşmada yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, şerefsiz" dediği de soruşturma dosyasına girdi.



