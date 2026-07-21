Oğuzhan Uğur ve BABALA TV'nin Kıbrıs'a uzanan kara para trafiği! Üç isim, bir ekosistem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur ile kardeşi Tuğrul Uğur ve yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin ile ilintili şirketler arasındaki Kıbrıs'a uzanan kara para trafiği deşifre oldu. SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında soruşturmada ortaya çıkan bilirkişi raporu üzerindeki önemli ayrıntılara yer verdi. İşte Kaplan'ın o yazısı...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 06:51