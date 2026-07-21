Oğuzhan Uğur ve BABALA TV’nin Kıbrıs’a uzanan kara para trafiği! Üç isim, bir ekosistem

Kaynağı açıklanamayan mal varlığı edinimi meselesi ise raporun en sert tespitini oluşturuyor. Babala TV şirket hesabından 5 Ocak 2024'te Çekmeköy Ömerli'de bir villa için 25 milyon TL ödenmiş. Bilirkişi, bu ödemenin gerçekleştiği hesapta işlem öncesinde söz konusu tutarı karşılayacak bakiye bulunmadığını, incelenen kayıtlarda herhangi bir kredi, nakit girişi veya mal satışına da rastlanmadığını açıkça ifade ediyor.

Veysel Şahin bağlantısı da raporda yer alıyor. Babalayka Film Yapım'ın Grandfalcon Investment Ltd.'ye para aktardığı, bu şirketin daha önce Veysel Şahin ve ailesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Chamada Prestige Hotel & Casino yapılanmasının önemli fon kaynaklarından biri olarak dosyalarda tekrar ettiği belirtiliyor. Bilirkişi bunu "doğrudan ve somut bir dosyalar arası karşı taraf eşleşmesi" olarak tanımlıyor.



