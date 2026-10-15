Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Siyasi tarihimizde örneği olmayan bir ilk yaşanıyor. Yeni nesil siyasetçi Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşı Özgür Özel, daha yolun başındayken yapmadıkları şey kalmadı.

İmamoğlu, "suç örgütü lideri" olarak yargılandı, yargılanmaya devam ediyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapılan her belediyeyle de bu ikilinin ilişkisi var. Siyasi yolculukları da zaten "şaibeli kurultay"la başlamıştı.

Uzun süredir Türkiye bu ikilinin siyasetteki alicengiz oyunlarıyla yatıp kalkıyor.



