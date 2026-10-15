Trend Galeri Trend Gündem Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti'den 400 milyonluk soygun planı

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti'den 400 milyonluk soygun planı

Siyasi partiler tarihinde böyle bir yolsuzluk görülmedi. Özgür Özel, CHP'yi bölüp Yeni Parti'yi kurarken sadece arşivini değil kasasını da götürmüş. CHP'nin 400 milyonuna göz diken Yeni Parti yönetiminin planı son dakikada bozulmuş. Sadece 5 milyon lirayı kaçırabilmişler. Konuya köşesinde yer veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Yeni parti ile ilgili olarak; "Kurdukları partinin temel harcına da "yolsuzluk" bulaştırdıkları gerçeği eklendi." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAHMUT ÖVÜR
Giriş Tarihi: 15.10.2026 06:55
Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Siyasi tarihimizde örneği olmayan bir ilk yaşanıyor. Yeni nesil siyasetçi Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşı Özgür Özel, daha yolun başındayken yapmadıkları şey kalmadı.
İmamoğlu, "suç örgütü lideri" olarak yargılandı, yargılanmaya devam ediyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapılan her belediyeyle de bu ikilinin ilişkisi var. Siyasi yolculukları da zaten "şaibeli kurultay"la başlamıştı.
Uzun süredir Türkiye bu ikilinin siyasetteki alicengiz oyunlarıyla yatıp kalkıyor.

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Şimdi buna kurdukları partinin temel harcına da "yolsuzluk" bulaştırdıkları gerçeği eklendi. CHP'den ayrılırken yakıp yıktıkları, tahrip ettikleri, hatta bazı parti binalarının tapusunu üzerlerine almaya çalıştıkları biliniyordu ama kimsenin aklına milletvekillerinin boş kâğıda attıkları imzalarla yine o milletvekillerinin CHP kasasında toplanan paralarının Yeni Parti'ye aktaracakları gelmezdi.

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Gazeteci Fatih Atik bu sahteciliği belgesiyle ortaya koyunca CHP yönetimi bile ne yapacağını şaşırdı. Şaşırdı, çünkü bu olayın belgesi CHP'nin elinde yoktu. Parti arşivi dâhil her şeyi alıp Yeni Parti'ye götürmüşlerdi. CHP'liler buna "götürme" değil "çalınma" diyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Yeni Parti yönetimi, CHP'den giderken benzer bir hamle daha yapmış. Partinin bankaya koyduğu 400 milyon lirayı da almak istemiş.
CHP'nin dirayetli memurları sayesinde bu girişim durdurulmuş ama 5 milyon TL gitmiş. Bir CHP yöneticisi, bunun skandal olduğunu ve geçiştirilemeyeceğini şu sözlerle anlatıyor:

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

"Burada ölçü para değil. Önemli olan bir parti yönetimi tarafından evrakta sahtekârlık yapılması. Altında Özgür Özel'in imzası var. Organize bir yolsuzluk bu. Siyasi Partiler Kanunu açısından suç bu. CHP bunu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Kendi partisine bunu yapanlara ülke teslim edilir mi?"

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Ortaya çıkan skandalı eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ise şöyle değerlendirdi:
"Bana göre bu olay fon krizinden farksız bir soygun."

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #CHP