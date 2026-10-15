Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti'den 400 milyonluk soygun planı
Siyasi partiler tarihinde böyle bir yolsuzluk görülmedi. Özgür Özel, CHP'yi bölüp Yeni Parti'yi kurarken sadece arşivini değil kasasını da götürmüş. CHP'nin 400 milyonuna göz diken Yeni Parti yönetiminin planı son dakikada bozulmuş. Sadece 5 milyon lirayı kaçırabilmişler. Konuya köşesinde yer veren SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Yeni parti ile ilgili olarak; "Kurdukları partinin temel harcına da "yolsuzluk" bulaştırdıkları gerçeği eklendi." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 06:55