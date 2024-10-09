PERSONEL ALIMI EKİM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 11.695 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı detayları...

REYHANLI BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Hatay ili Reyhanlı Belediye Başkanlığı 1 adet sözleşmeli veteriner hekim alımı yapacak.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında

istenilen diğer belgeler ile birlikte 04/11/2024 - 15/11/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:00-12:00 13:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi, No:77, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Reyhanlı / Hatay adresindeki Reyhanlı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecek.