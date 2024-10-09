PERSONEL ALIMI EKİM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 11.695 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı detayları...
Son dakika haberi... Kamu personel alımı ilanları yayımlandı. Memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren memur alımı ilanları ile kamuya 11.695 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan memur alımı ilanları ile binlerce kişi kamuda çalışabilme fırsatı bulacak. Personel alımı ilanlarında uzman yardımcısı, uzman erbaş, subay, işçi, memur gibi birçok pozisyon yer alıyor. Peki hangi kurum memur alımı gerçekleştiriyor? Kamu personel alımı için detaylar ve başvuru şartları neler? Başvurular nereye nasıl yapılacak? İşte personel alımı için merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:25