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PERSONEL ALIMI EKİM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 11.695 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı detayları...

Son dakika haberi... Kamu personel alımı ilanları yayımlandı. Memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren memur alımı ilanları ile kamuya 11.695 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan memur alımı ilanları ile binlerce kişi kamuda çalışabilme fırsatı bulacak. Personel alımı ilanlarında uzman yardımcısı, uzman erbaş, subay, işçi, memur gibi birçok pozisyon yer alıyor. Peki hangi kurum memur alımı gerçekleştiriyor? Kamu personel alımı için detaylar ve başvuru şartları neler? Başvurular nereye nasıl yapılacak? İşte personel alımı için merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:25
PERSONEL ALIMI EKİM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 11.695 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı detayları...

Son dakika haberleri...Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 11.695 personel alımı gerçekleştirilecek. Birçok kurum tarafından yayımlanan personel alımı ilanları ile subay, mühendis, veteriner, uzman erbaş gibi birçok pozisyon için alım gerçekleştirilecek. Peki memur alımı için detaylar nedir? İşte kamu personel ilanları ile ilgili merak edilen detaylar...

PERSONEL ALIMI EKİM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 11.695 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı detayları...

KAMUYA 11.695 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Binlerce adayın merakla beklediği memur alımı ilanları kurumlar tarafından peş peşe duyuruldu. Yayımlanan ilanlara göre çok sayıda kurum bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK, KOSGEB, BDDK, TTK, Jandarma Genel Komutanlığı, TSK personel alımı gerçekleştiren kurumlar arasında yer alıyor. İşte personel alımı yapan kurumlar ve ilanları...

PERSONEL ALIMI EKİM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 11.695 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı detayları...

GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI

TÜİK 14 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 14 adet ( On Dört ) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını, 09/10/2024 (09:00) – 18/10/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacak.

Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI EKİM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 11.695 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı detayları...

JANDARMA 9690 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığına 9.075 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık (5 Uçak/Helikopter Teknisyen Yrdc.. 5 Havacılık İtfaiyecisi) alt branşlarında olmak üzere toplam 9.690 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı yapılacak.

Başvurular https://www.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 07 - 21 Ekim 2024 (Saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI EKİM 2024 SON DAKİKA: Kamuya 11.695 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı ilanı detayları...

REYHANLI BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Hatay ili Reyhanlı Belediye Başkanlığı 1 adet sözleşmeli veteriner hekim alımı yapacak.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında
istenilen diğer belgeler ile birlikte 04/11/2024 - 15/11/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:00-12:00 13:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi, No:77, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Reyhanlı / Hatay adresindeki Reyhanlı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecek.

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