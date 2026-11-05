Sarıyer Belediyesi afetten ders çıkarmadı! Başkandan skandal bütçe: Afet işlerine 48 milyon özel kaleme 179 milyon

Personel giderleri için 1 milyar 17 milyon 111 bin TL, sermaye giderleri için 968 milyon 60 bin TL, faiz giderleri için 53 milyon TL ve yedek ödenekler için 800 milyon TL bütçe belirlendi. Belediyenin 2027 yılında elde etmeyi planladığı vergi gelirleri ise 6 milyar 62 milyon 400 bin TL olarak tahmin edildi.