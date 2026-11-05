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Sarıyer Belediyesi afetten ders çıkarmadı! Başkandan skandal bütçe: Afet işlerine 48 milyon özel kaleme 179 milyon
Sarıyer Belediyesi afetten ders çıkarmadı! Başkandan skandal bütçe: Afet işlerine 48 milyon özel kaleme 179 milyon
İstanbul'da selin vurduğu Sarıyer'de belediyenin afete ayırdığı bütçe pes dedirtti. Sarıyer Belediyesi, 2027 yılı bütçesinde Özel Kalem'e 179 milyon lira bütçe ayırırken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne ise sadece 48 milyon lira bütçe ayırdı.
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 06:37