Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | 10 yıllık firarın beyni Ayşe Alanur Karatepe çıktı! Burkay Karatepe ile yazışmaları deşifre oldu: “Sadece a planıyla yola çıkmışsınız”
SON DAKİKA | 10 yıllık firarın beyni Ayşe Alanur Karatepe çıktı! Burkay Karatepe ile yazışmaları deşifre oldu: “Sadece a planıyla yola çıkmışsınız”
Son dakika haberi: SABAH, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü firari yüzbaşı Burkay Karatepe'ye 10 yıl boyunca lojistik sağlayan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin gizli yazışmalarına ulaştı. Ortak mail hesabının "taslaklar" klasöründeki Word dosyaları üzerinden haberleştikleri belirlenen mimar ablanın, işçilerin kimlik bilgilerini alarak sahte kimlik hazırlığında olduğu, kaçış için Suriye ve İran rotalarını planladığı saptandı.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:23