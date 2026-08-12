SON DAKİKA | 10 yıllık firarın beyni Ayşe Alanur Karatepe çıktı! Burkay Karatepe ile yazışmaları deşifre oldu: “Sadece a planıyla yola çıkmışsınız”

SAHTE ÇÖPÇÜ BENİ TAKİP EDİYOR…GÖZLEM YAPIYORLAR



"Word Doküman 13"de ise abla Karatepe'nin "Aslında dün riske girmek istemedim. Yine takip ediliyorum çünkü öncesinde de gece rüyamda yavru at gördüm. Pislik zor bir yerde hayatta kalmaya çalışıyordu yavru. Ben ayrı evde oturuyorum çarşıda. Şirket karşılıyor kiramı. 15 gündür bir baktım her sabah tam ben indiğim saatte çöpçü peydah oldu kapımın önünde sokakta. Önceden yoktu ve genç, dinç, hiç çöpçü tipi yok herifte belli ki sivil bu. Ben anladım selam vermeye başladım gözünün içine baka baka. Bu hafta her gün geldi sonra o da dalga geçtiğimi anladı artık yok. Sonra 3 gün falan gerçek çöpçüyü buldum benim sokağın adamla konuştum. 5 yıldan beri bu muhitin çöpçü. Öbürü fake (sahte) Benim hakkımda rapor tutuyor belli eve giren çıkan var mı kim gelip gidiyor acaba sen gelir misin diye gözlem yapıyorlar. İhmal etmiyorum haftanın 2 günü evdeyim zaten" dediği belirlendi.



BABASINDAN ŞİKAYET EDİYOR: ÇOK RAHAT



Konuşmanın devamında ise gönderilen ve teslim edilen paraların ona ait olduğunu gönlünün ferah olmasını tavsiye eden abla Karatepe, babasının rahatlığını ise kardeşine şu sözlerle şikayet ediyor: "Geri dönüşüm toplama işini ruhsata bağladılar ve üniforma herkes yapıyor diye denetim altına almak için. O yüzden zabıta polis denetimi artacak evraklı kimseler yapsın diye. Kaçak durumu tespit etmek için bunda da vergi almak istiyor çünkü. O yüzden çok acele etme bir süre gözle piyasayı 6 ayda oturur anca zaten. Ve dikkatli ol bu işi yaparken. Asla riske girme asla. Evde otur ama risk alma kesinlikle güvenlik konusu en önemli konu ve de sağlık. Güvenlik konusunda çok vurdumduymaz bana diyor ki sen abartıyorsun polis falan değil sıradan çöpçü. Gerçek çöpçüyü buldum belediyede kayıtlı. Adam o kadar large (geniş) umursamaz. Benim sağduyularım ve gözlemlerim çok yerinde tespitler ödüm kopuyor bu gerizekalının rahatlığından. Gelmiş diyor bir akraba var uzak onun üzerine alayım. Bizi hiç tanımayan biri olması lazım diye milyon kere söyledim. Ama eğerki irtibatımız kesilirse bunu devreye şok. Şimdi gereksiz risklere girmenin manası yok. 1 yıl daha sabır sabır."



