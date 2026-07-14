SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

14 Temmuz günü ise darbenin kilit sivil isimleri operasyonu yönetmek üzere Ankara'ya geçti. 15 Temmuz gecesi için her şey kağıt üzerinde kusursuz görünüyordu.



Ancak hainlerin hesaba katmadığı tek bir şey vardı: Türk milletinin canı pahasına ortaya koyacağı eşsiz direniş ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığı. Tankların önüne dikilen yalın ayaklı kahramanlar, karanlık odalarda 8 ayda hazırlanan o hain planı sadece birkaç saat içinde yerle bir etti.