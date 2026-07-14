SON DAKİKA | 15 Temmuz'un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015'te verildi!
Son dakika haberi: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Kamuoyunda "bir günde oldu bitti" gibi algılanan 15 Temmuz kalkışmasının arkasında, aslında aylar süren sistematik ve gizli bir planlama yatıyordu. Kendini uzun yıllar boyunca eğitim, insani yardım ve dini değerler maskesiyle kamufle eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devleti tamamen ele geçirebilmek için ilk somut fitili 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen ardından ateşledi.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:32