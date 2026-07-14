Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | 15 Temmuz'un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015'te verildi!

SON DAKİKA | 15 Temmuz'un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015'te verildi!

Son dakika haberi: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Kamuoyunda "bir günde oldu bitti" gibi algılanan 15 Temmuz kalkışmasının arkasında, aslında aylar süren sistematik ve gizli bir planlama yatıyordu. Kendini uzun yıllar boyunca eğitim, insani yardım ve dini değerler maskesiyle kamufle eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devleti tamamen ele geçirebilmek için ilk somut fitili 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen ardından ateşledi.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:32
SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

Son dakika haberi: 15 Temmuz hain darbe girişimine giden karanlık yolun taşları, Pensilvanya ile Ankara arasında tam 8 ay boyunca adım adım döşendi. İşte istihbarat raporlarına ve mahkeme kayıtlarına yansıyan o karanlık hazırlık sürecinin kronolojisi.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

SANDIKTAN UMDUĞUNU BULAMAYAN ÖRGÜT "B PLANI"NI DEVREYE SOKTU

FETÖ, bürokrasideki militan kadrolarına güvenerek siyaseti dizayn edebileceğini ve ülke yönetiminde kalıcılaşabileceğini düşünüyordu. Bu amaçla yargı ve emniyet eliyle birçok kumpas ve siyasi operasyona imza attı.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

Ancak örgüt, siyasete nüfuz etme ve devleti içeriden teslim alma stratejisinin Kasım 2015 genel seçimlerinde kesin olarak başarısızlığa uğradığını görünce strateji değiştirdi.

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SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, sandık sonuçlarının netleştiği gün "darbe" kararını verdi. Sivil iradeyi silah zoruyla devirmek için kurulan cuntacı ekip hemen harekete geçirildi.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

ANKARA - PENSİLVANYA HATTINDA 23 GİZLİ TOPLANTI

Darbe hazırlıkları kapsamında, örgütün sivil imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile rütbeli askerlerden oluşan heyetler, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt merkezine adeta mekik dokudu. Tespit edilebilen en az 23 üst düzey gizli toplantı ile darbe planının detayları netleştirildi.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!
SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

27-31 Aralık 2015: Ankara'da rütbeli askerlerle ilk büyük koordinasyon toplantısı yapıldı. Hemen ardından Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, hazırlanan raporları elebaşına sunmak üzere Pensilvanya'ya uçtu.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

Ocak - Mart 2016: Ankara'da askeri cunta üyeleriyle seri toplantılar düzenlendi. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde yapılan bu toplantıların her birinin ardından raporlar doğrudan Pensilvanya'ya taşındı.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

İlkbahar Toplantıları (30 Mart - 15 Haziran 2016): Darbe planlamasının askeri detayları, Ankara'daki hücre evlerinde 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde yapılan toplantılarla olgunlaştırıldı.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

20-25 Haziran 2016: Kritik aşamaya geçilirken; Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son talimatları almak üzere yeniden ABD'ye gitti.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

ANKARA'DAKİ SIR VİLLA VE SON RÖTUŞLAR

Darbenin sivil yöneticisi Adil Öksüz başkanlığında, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara'da günlerce süren yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştirildi. Örgütün kiraladığı gizli villada yapılan bu son büyük toplantıda, 15 Temmuz gecesi hangi askeri birliğin nereyi işgal edeceği, kimlerin derdest edileceği tek tek planlandı ve görev dağılımı yapıldı.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

Son Onay İçin Son Ziyaret: Takvimler 12 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, darbe planına son onayı almak için bir kez daha Pensilvanya'ya uçtu. Elebaşının "son değerlendirmesi" ve "oluru" alındıktan sonra hızla İstanbul'a döndüler.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

12-15 TEMMUZ: DARBECİ GENERALLER SAHAYA İNDİ

Darbeden önceki son üç günde Ankara ve İstanbul'da olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Normal şartlarda orada görevi bulunmayan birçok general ve üst düzey rütbeli, planı nihayete erdirmek için Hava Harp Okulu'nda bir araya geldi.

SON DAKİKA | 15 Temmuz’un karanlık kronolojisi! Darbe talimatı 1 Kasım 2015’te verildi!

14 Temmuz günü ise darbenin kilit sivil isimleri operasyonu yönetmek üzere Ankara'ya geçti. 15 Temmuz gecesi için her şey kağıt üzerinde kusursuz görünüyordu.

Ancak hainlerin hesaba katmadığı tek bir şey vardı: Türk milletinin canı pahasına ortaya koyacağı eşsiz direniş ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığı. Tankların önüne dikilen yalın ayaklı kahramanlar, karanlık odalarda 8 ayda hazırlanan o hain planı sadece birkaç saat içinde yerle bir etti.

#FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ