SON DAKİKA | 15 yıl sonra yeniden açılıyor! Kaşif Kozinoğlu cinayete mi kurban gitti? Silivri’deki sır ölümde skandallar zinciri mercek altında

ZEHİRLEYECEKLERİNDEN ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN KONSERVE TÜKETİYORDU



Emekli albaylar Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile aynı koğuşu paylaşan ve her mahkûmun kendine ait odasının bulunduğu bu alanda yaşamını sürdüren Kozinoğlu, cezaevi şartlarında suikast ya da zehirleme girişiminden endişelendiği için uzun süredir cezaevi mutfağından çıkan yemekler yerine kapalı konserveler tüketiyordu.



