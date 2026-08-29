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SON DAKİKA | 15 yıl sonra yeniden açılıyor! Kaşif Kozinoğlu cinayete mi kurban gitti? Silivri’deki sır ölümde skandallar zinciri mercek altında
SON DAKİKA | 15 yıl sonra yeniden açılıyor! Kaşif Kozinoğlu cinayete mi kurban gitti? Silivri’deki sır ölümde skandallar zinciri mercek altında
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden raftan indirilen Kaşif Kozinoğlu dosyası, akılalmaz skandallar zincirini ortaya çıkardı. Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar son derece kritik görevler yürüten Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 07:06