SON DAKİKA | 17 Ağustos’un acı mirası: “Nerede bu devlet?”ten güçlü devlet refleksine: 48 saatlik bekleyişten 23 dakikada ilk kurtarmaya

Son dakika haberi: 17 Ağustos 1999 gecesi saat 03.02'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak hafızalara kazındı. Yaklaşık 45 saniye süren sarsıntı, başta Kocaeli olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma neden oldu.

Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Felaketin ardından yaklaşık 200 bin vatandaş evsiz kaldı. 66 bin 441 konut ile 10 bin 901 işyeri tamamen yıkılırken, yüz binlerce yapı farklı seviyelerde hasar gördü.

Depremin etkisi yalnızca yıkılan binalarla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 16 milyon insanın farklı düzeylerde etkilendiği felaket, Türkiye'nin afetlere hazırlık konusundaki zafiyetlerini de tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı.