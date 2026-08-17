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SON DAKİKA | 17 Ağustos’un acı mirası: “Nerede bu devlet?”ten güçlü devlet refleksine: 48 saatlik bekleyişten 23 dakikada ilk kurtarmaya
SON DAKİKA | 17 Ağustos’un acı mirası: “Nerede bu devlet?”ten güçlü devlet refleksine: 48 saatlik bekleyişten 23 dakikada ilk kurtarmaya
Son dakika haberi: 17 Ağustos 1999'da "Nerede bu devlet?" diye haykıran Türkiye, 27 yılda afet yönetiminde büyük bir dönüşüm yaşadı. 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nde ilk açıklama 6 saat sonra yapılırken, ekip ve yardımlar bölgeye 48 saat sonra ulaşabildi. 6 Şubat 2023'te ise devlet ve arama-kurtarma ekipleri depremin ilk dakikalarında harekete geçti, ilk can 23'üncü dakikada enkazdan çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 06:50