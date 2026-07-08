Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a "A+ Tipi resmi tören"! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada 'Osmanlı' detayı

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a "A+ Tipi resmi tören"! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada 'Osmanlı' detayı

Trump'ın Ankara ziyareti, tarihi anlara ve renkli görüntülere sahne oldu. Trump, Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One uçağıyla Türkiye'ye geldi. Bu uçuş, başkanlık uçağının ilk uluslararası seferi olarak kayıtlara geçti. Başkan Erdoğan, "dostum" diye hitap ettiği Trump için A+ tipi devlet protokolü uyguladı. Erdoğan, yalnızca sınırlı sayıdaki devlet ve hükümet başkanına gösterdiği jesti Trump için de sergileyerek konuğunu bizzat havalimanında karşıladı.

ANKARA
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:23
SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

17 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Türkiye'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaret; uçağın kapısındaki karşılamadan tören birliğini selamlamasına, Devlet Konukevi'ndeki kısa sohbetten atlı birliklerin eşlik ettiği seremonilere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi protokolden ortak basın açıklamasına kadar dikkat çeken anlara sahne oldu.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

ERDOĞAN TRUMP'A VERDİĞİ DEĞERİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı, saat 13.50 sularında Ankara Havalimanı'na indi. Başkan Tayyip Erdoğan, her fırsatta kendisine "Dostum ve aramız çok iyi. NATO Zirvesi'ne O'nun için geliyorum" dediği Trump'a verdiği değeri gösterdi ve uçağın kapısında karşıladı.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

SAMİMİ MUHABBET

Trump, turkuaz halıların serilmesinden sonra uçaktan indi. Erdoğan, uçağın merdivenlerinin dibinde Trump'ı karşıladı. Burada tokalaşan iki liderin arasında son derece sıcak, samimi ve dostça bir sohbet başladı. Sohbeti sırasındaki jest, mimik ve beden dilleri, aralarındaki dostluk ve samimiyetin objektiflere de yansımasını sağladı.

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SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

TRUMP: MERHABA ASKER

Kısa sohbetten sonra Erdoğan, araya girerek Trump'ı askerleri selamlayacağı noktaya doğru yönlendirdi. Trump, kendisini karşılayan tören mangasını Türkçe selamlayarak 'Merhaba asker' dedi. Bu sırada Erdoğan'ın da Trump'ı alkışladığı görüldü. İki liderin Şeref Salonu'na geçtiler. Başkan Erdoğan ve Trump, burada da bir süre sohbet ettikten sonra Beştepe'ye hareket ettiler.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

ATLI SÜVARİLER TRUMP'A PROTOKAL KAPISINA KADAR EŞLİK ETTİ

Trump'ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Trump'a protokol kapısına kadar eşlik etti.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

ERDOĞAN TRUMP'U ANA GİRİŞ KAPISINA KARŞILADI

Erdoğan, Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

YENİÇERİ KARŞILAMASI

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

TRUMP İÇİN ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Trump'ın NATO Zirvesi dolayısıyla geldiği Ankara'da kalacağı Marriott Otel ile karşısındaki ABD Büyükelçiliği çevresinde en üst seviyede güvenlik önlemleri uygulandı. Otel odasının pencerelerinin kurşun geçirmez olduğu, duvarların bombaya dayanıklı olduğu bildirildi.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

Trump'ın kamuoyunda "The Beast", yani "Canavar" olarak bilinen aracı ise zirveden bir gün önce Ankara'ya getirilmişti. Araç son olarak başkentte bir benzinlikte görüntülenmişti. Araç, ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen run-flat lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

17 SONRA İLK

ABD eski Başkanı Obama'nın 2009 yılındaki ziyaretinden 17 yıl sonra bir ABD Başkanı Türkiye'ye resmi ziyarette (Obama, G20 kapsamında 2015 yılında Antalya'ya geldi) ziyarette bulunuyor.

SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a A+ Tipi resmi tören! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada ’Osmanlı’ detayı

TÖRENDE İLGİ ÇEKEN DETAY: "TARİHİ OSMANLI BİRLİĞİ"

Öte yandan, Erdoğan'ın Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşılaması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına bağlı 16 Türk devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası yer aldı. A+ tipi resmi tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Başkan Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşılamasında gerçekleştirilmişti. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu.

#ABD #TÜRKİYE