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SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a "A+ Tipi resmi tören"! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada 'Osmanlı' detayı
SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a "A+ Tipi resmi tören"! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada 'Osmanlı' detayı
Trump'ın Ankara ziyareti, tarihi anlara ve renkli görüntülere sahne oldu. Trump, Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One uçağıyla Türkiye'ye geldi. Bu uçuş, başkanlık uçağının ilk uluslararası seferi olarak kayıtlara geçti. Başkan Erdoğan, "dostum" diye hitap ettiği Trump için A+ tipi devlet protokolü uyguladı. Erdoğan, yalnızca sınırlı sayıdaki devlet ve hükümet başkanına gösterdiği jesti Trump için de sergileyerek konuğunu bizzat havalimanında karşıladı.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:23