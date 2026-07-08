SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’a "A+ Tipi resmi tören"! Uygulanan ikinci devlet başkanı oldu: Karşılamada 'Osmanlı' detayı

Trump'ın kamuoyunda "The Beast", yani "Canavar" olarak bilinen aracı ise zirveden bir gün önce Ankara'ya getirilmişti. Araç son olarak başkentte bir benzinlikte görüntülenmişti. Araç, ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen run-flat lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor.



