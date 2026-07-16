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SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü
SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü
Son dakika haberi: AHBAP Derneği üzerinden milyarlaca liralık vurgun yapan Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. MASAK raporuna göre AHBAP, yurtdışından yapılan yardımların hiçbirini kayda geçirmedi. Dernek, 6 Haziran 2023-4 Mayıs 2025 arasında bu yolla 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım topladı.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 06:47