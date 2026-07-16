Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

Son dakika haberi: AHBAP Derneği üzerinden milyarlaca liralık vurgun yapan Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. MASAK raporuna göre AHBAP, yurtdışından yapılan yardımların hiçbirini kayda geçirmedi. Dernek, 6 Haziran 2023-4 Mayıs 2025 arasında bu yolla 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım topladı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 16.07.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 06:47
SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği üzerinden toplanan bağışlar ile derneğin mali işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilk dalgada gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında Dernek Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 23'ü adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında; Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu olduğu 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturma; bağış paralarının kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleri ile mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

4.3 MİLYAR TOPLANDI

Emniyette ifade veren Haluk Levent, Yeliz Kaya adına bulunan banka hesaplarını kendisinin yönettiğini, konser gelirlerinin bu hesaplara yatırıldığını ve kendi adına banka hesabı kullanmadığını söyledi. Zafer Yay adına kayıtlı borsa aracı kurumlarında hesabı bulunduğunu belirten Levent, Ahbap Derneği'nin kuruluşundan itibaren başkan olduğunu, para çekme ve çek düzenleme yetkisinin kendisinde bulunduğunu ifade etti. Deprem döneminde Ahbap'a yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını hatırladığını söyleyen Levent, bağışların büyük bölümünün harcandığını ileri sürdü.

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SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

ÇEKLERİ KULLANDIM

Levent, Yeliz Kaya'nın hesabına aktarılan 80 milyon liranın kendisine ait olduğunu savunarak, bugünkü değeri 150 milyon TL olarak ifade ettiği 20 taşınmazı Ahbap Derneği'ne 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini öne sürdü.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

Ahbap'a ait çek ve senetleri bazı işlemlerde teminat olarak kullandığını kabul eden Levent, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" dedi. Borsada işlem yapmayı ise "pis bir zaaf" olarak nitelendiren Levent, Hüseyin Başaran dosyasının gayrimenkul ticaretinden kaynaklanan bir alacak-verecek uyuşmazlığı olduğunu savunarak ayrıntılı savunmasını cumhuriyet savcısına vereceğini söyledi.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

Soruşturmada gözaltına alınan eski şoförü İlker Çetin ise emniyet ifadesinde banka hesabının Haluk Levent'in talimatıyla kullanıldığını öne sürdü. Çetin, hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini, Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ve Kıbrıs'ta 1-2 milyon liralık kumarhane jetonlarının kendi hesabı üzerinden alındığını iddia etti.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

Diğer taraftan Haluk Levent'in, iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı, daha önce borç aldığı ve soruşturma kapsamında gözaltında bulunan iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Gözaltındaki Önder, ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon TL borcu olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

KONTEYNER YAPTIRDI PARASINI ÖDEMEDİ

PEGAS Global Dış Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Nejdet Kuy ile iş insanı Emin Arat, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

İki şikâyetçi,deprem bölgesi için kendilerine sipariş edilen prefabrik konteynerler için ticari ilişki kurduklarını ancak Levent'in 70 milyon TL'yi iade etmediğini iddia etti. Mağdur avukatları Emre Sırac Pamuk ve Sena Tuhan, dernekle önce 800, ardından 3 bin 200 konteyner üretimi için anlaşıldığına yer vererek mağduriyetin giderilmesini istedi.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

YURTDIŞINDAN ALINAN BAĞIŞLARI BİLDİRMEDİLER

MASAK raporunda, Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023-4 Mayıs 2025 arasında yurtdışından aldığı 1.3 milyon euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımların bildirimlerinin yapılmadığı belirtildi. Diğer yandan Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait Koşan Adam Müzik Yapım ve Koşan Trade şirketlerinde yüz milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi. Resmi görevi bulunmayan Yeliz Kaya'nın Ahbap Lojistik adına 2025-2026 döneminde 100 tapu işlemi yürüttüğü belirlendi.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

DESTEK VERENLER ŞİMDİ GÜNAH ÇIKARIYOR

İzmir Marşı'nı söylettikleri Haluk Levent'i adeta bir ikon haline getiren kesim, Levent'le ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkınca günah çıkarmaya başladı.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

FATİH ALTAYLI: 6 Şubat depremleri sonrası "Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" tweet'ini atmıştı. Altaylı, Ahbap vurgunu skandalı patlayınca ise "Defalarca uyarmıştım" savunmasına sığındı.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

OĞUZHAN UĞUR: Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu. Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk...." diyerek hesap vermeden sıyrılmanın peşine düştü. Toplanan milyarlarca liranın nereye gittiği ise belirsizliğini koruyor.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

BERNA LAÇİN: Laçin deprem zamanı, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek. Ahbap ve AKUT gibi" derken, Levent'in gözaltına alınması sonrası ise, "Ortada bir durum varsa pek çok kamu kurumu da töhmet altında, nasıl kuruldu, nasıl denetlendi vs..." paylaşımını yaptı.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent gurbetçilerin milyonlarca lirasına çöktü

PELİN BATU: "Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman..." diyen Batu, paylaşımını kaldırdığını açıkladı. Batu, "Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum" ifadesini kullandı. Çok pişman olduğunu ifade eden Batu, "Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" dedi.

#HALUK LEVENT