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SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent'e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar
SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent'e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar
Son dakika haberi: Asrın felaketinde devleti kötüleme yarışına girerek Haluk Levent üstünden yaptıkları kirli propagandası çöken AHBAP korosu şimdi çark etti. AHBAP Korosu'nda yer alan tüm isimler toplumdan özür dilemek yerine suçu Haluk Levent'e yıkarak üste çıkmaya çalışıyor.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 07:45