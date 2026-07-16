SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent’e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

BERNA LAÇİN



Laçin deprem zamanı, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek. Ahbap ve AKUT gibi" derken, Levent'in gözaltına alınması sonrası ise, "Ortada bir durum varsa pek çok kamu kurumu da töhmet altında, nasıl kuruldu, nasıl denetlendi vs..." paylaşımını yaptı.



