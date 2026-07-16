Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent'e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent'e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

Son dakika haberi: Asrın felaketinde devleti kötüleme yarışına girerek Haluk Levent üstünden yaptıkları kirli propagandası çöken AHBAP korosu şimdi çark etti. AHBAP Korosu'nda yer alan tüm isimler toplumdan özür dilemek yerine suçu Haluk Levent'e yıkarak üste çıkmaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 07:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 07:45
SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent’e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

Son dakika haberi: İzmir Marşı'nı söylettikleri Haluk Levent'i adeta bir ikon haline getiren kesim, Levent'le ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıkınca günah çıkarmaya başladı.

SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent’e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

FATİH ALTAYLI

6 Şubat depremleri sonrası "Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" tweet'ini atmıştı. Altaylı, Ahbap vurgunu skandalı patlayınca ise "Defalarca uyarmıştım" savunmasına sığındı.

SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent’e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

OĞUZHAN UĞUR

Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu. Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım.

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SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent’e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk...." diyerek hesap vermeden sıyrılmanın peşine düştü. Toplanan milyarlarca liranın nereye gittiği ise belirsizliğini koruyor.

SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent’e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

BERNA LAÇİN

Laçin deprem zamanı, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek. Ahbap ve AKUT gibi" derken, Levent'in gözaltına alınması sonrası ise, "Ortada bir durum varsa pek çok kamu kurumu da töhmet altında, nasıl kuruldu, nasıl denetlendi vs..." paylaşımını yaptı.

SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent’e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

PELİN BATU

"Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman..." diyen Batu, paylaşımını kaldırdığını açıkladı.

SON DAKİKA | AHBAP korosu çark etti! Suçu Haluk Levent’e atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar

Batu, "Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum" ifadesini kullandı. Çok pişman olduğunu ifade eden Batu, "Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" dedi.

#HALUK LEVENT