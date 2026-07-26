SON DAKİKA | AHBAP vurgununun gizli suç kadrosu! Haluk Levent derneği örgüte böyle dönüştürdü: 10 Milyarlık “Gölge yönetim”

BLOKE HESAPLARIN ARKASINA GİZLENEN MİLYARLAR



Haluk Levent ifadesinde; kendi banka hesapları blokeli olduğu için tüm konser gelirlerini ve ticari kazançlarını asistanı Yeliz Kaya, şoförleri Zafer Yay ve Halil Bostancı'nın üzerinden yönettiğini savundu.



Ancak MASAK ve emniyet birimleri, asgari ücretli personelin hesaplarından geçen bu 10 milyar TL'lik kontrolsüz trafiğin bağış paralarını şahsi borçlara, kumar kayıplarına ve borsa risklerine kurban etmek için kullanıldığı şüphesiyle soruşturmayı genişletti.