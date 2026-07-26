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SON DAKİKA | AHBAP vurgununun gizli suç kadrosu! Haluk Levent derneği örgüte böyle dönüştürdü: 10 Milyarlık “Gölge yönetim”
SON DAKİKA | AHBAP vurgununun gizli suç kadrosu! Haluk Levent derneği örgüte böyle dönüştürdü: 10 Milyarlık “Gölge yönetim”
Son dakika haberi: Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen AHBAP Derneğiyle ilgili başlatılan soruşturmada, derneğin sabıkalı Haluk Levent tarafından 2021 yılından itibaren nasıl sistemli bir "suç örgütüne" dönüştürüldüğünü deşifre oldu.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 07:08