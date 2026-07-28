SON DAKİKA | AHBAP’ta 4. dalga konut vurgununa! Derneğin kasasından 4 şirkete peşin aktarmışlar: 1300 konut sözü verip 490 yaptılar

13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın; derneğin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında yürütüldüğü öğrenildi. Gözaltı listesinde Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran da bulunuyor.