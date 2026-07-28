Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | AHBAP’ta 4. dalga konut vurgununa! Derneğin kasasından 4 şirkete peşin aktarmışlar: 1300 konut sözü verip 490 yaptılar
SON DAKİKA | AHBAP’ta 4. dalga konut vurgununa! Derneğin kasasından 4 şirkete peşin aktarmışlar: 1300 konut sözü verip 490 yaptılar
Son dakika haberi: "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon dernekten deprem konutu işi alan inşaat firmalarının yetkililerine yapıldı. 13 şüphelinin gözaltına aldığı soruşturmanın konusu bu firmalara tek çivi çakılmadan yapılan peşin ödemelerin akibeti ve 59 taşınmazın Haluk Levent'in asistanına şüpheli devri...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:16
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 06:18