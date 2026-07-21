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SON DAKİKA | AHBAP'ta denetim skandalı! Haluk Levent'i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı
SON DAKİKA | AHBAP'ta denetim skandalı! Haluk Levent'i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı
Son dakika haberi: AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüphelinin ifadeleri, denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Bağımsız denetçi, Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığında anlaşıp derneğe tam denetim yapmadıklarını itiraf etti. Bağışların nereye ve ne şekilde harcandığının da denetlenmediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 06:32