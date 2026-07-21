Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | AHBAP'ta denetim skandalı! Haluk Levent'i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

SON DAKİKA | AHBAP'ta denetim skandalı! Haluk Levent'i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Son dakika haberi: AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüphelinin ifadeleri, denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Bağımsız denetçi, Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığında anlaşıp derneğe tam denetim yapmadıklarını itiraf etti. Bağışların nereye ve ne şekilde harcandığının da denetlenmediği ortaya çıktı.

Sema DEMİR
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 06:32
SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Son dakika haberi: Asrın felaketinde kamu kurumları itibarsızlaştırılarak milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Aralarında Oğuzhan Uğur ve Ahbap hesaplarında toplanan yardımlarla ilgili usulsüzlük olmadığı yönünde rapor hazırlayan eski TÜRMOB Başkanı CHP'li Emre Kartaloğlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

DENETİM SKANDALI

9 şüphelinin ifadesi, dernek etrafında dönen mali usulsüzlükleri ve denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Kamuoyuna "Ahbap şeffaf şekilde denetlendi" olarak yansıtılan raporların arkasındaki gerçekler denetçilerin ve mali müşavirlerin itiraflarıyla yıkıldı.

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SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'in kendisini doğrudan aradığını ve 550 bin lira karşılığında anlaştıklarını itiraf etti. Taşar, yaptıkları çalışmanın tam denetim olmadığını; faturaların gerçekliğini, hizmetin teslim edilip edilmediğini veya paranın başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığını kesinlikle araştırmadıklarını itiraf etti.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Mali Müşavir Ersin Gökgün ise sadece hesaba giren ve çıkan paraya baktıklarını belirterek, "Bağışların nereye ve ne şekilde harcandığını denetlemedik" dedi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

DERNEK MANİPÜLASYON YAPTI

Mali Müşavir Muharrem Karataş da derneğin kamuoyuna sunduğu raporların kapsamlı bir denetimmiş gibi gösterilmesini "manipülasyon" olarak nitelendirdi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Şüpheli Gülgün Öztürk'ün avukatı ise Haluk Levent'in kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını savundu. Şüpheli denetçiler, yapılan işlemin kapsayıcı bir denetim değil, sadece sunulan belgelere bakılan sınırlı bir durum tespiti olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

TÜRMOB BAŞKANI'NDAN GERİ VİTES

Eski TÜRMOB Başkanı, CHP'li Parti Meclisi üyesi ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Emre Kartaloğlu da ifadesinde kurum olarak doğrudan bir denetim yetkilerinin bulunmadığını söyledi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Ancak Kartaloğlu daha önce usulsüzlük olmadığına ilişkin ifadeleri hatırlatılması üzerine, "denetim ekibinden gelen bilgilere dayanarak öyle konuştum" dedi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

KONUTLAR YAPILMADI

Deprem döneminde 4 milyar lirayı aşan bağış toplayan dernekte, Haluk Levent'in yetkileri kendi üzerine aldığı, dernek parasını şahsi hesaplara ve bağlantılı isimlere aktardığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Eski Sayman Hüseyin Küçük, 1300 konut için dört firmayla ödeme yapıldığını belirtirken, muhasebe personeli Suzan Düşküner Mintaş ise bu konutların yalnızca 460'ının tamamlanabildiğini, yaklaşık 840 konutun ise yapılmadığını itiraf etti.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

91 MİLYONLUK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada, Oğuzhan Uğur'un yönettiği Babala TV hesaplarından Kıbrıs- Türkiye hattında 91.3 milyonluk şüpheli para trafiği çıktı.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Babala TV şirketleri üzerine kurulu olan Oğuzhan Uğur'un kardeşi Tuğrul Uğur'un 2 bin 130 farklı gerçek kişiyle, Türkiye geneline ve Kıbrıs'a yayılan 693 farklı banka şubesi üzerinden 91 milyon 303 bin liralık para transferi gerçekleştirdiği, ayrıca hesaplarına 557 işlemde toplam 15 milyon nakit para yatırıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

2023'ten itibaren olağan dışı biçimde yükselen işlem hacmi, seri ve parçalı transferler ile yüksek nakit yatırma işlemlerinin, Uğur'un hesabının kişisel bankacılık kullanımının ötesinde olduğunu gösterdiği kaydedildi.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

6.5 MİLYON LİRA VEREN İSMİ SÖYLEMEDİ

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Uğur'un 1 Kasım 2024'te şirket hesabına nakit olarak yatırılan 6.5 milyon liraya ilişkin konuştu.

SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Bu parayı ev kredisi, ev tadilatı, çalışan maaşları ve vergi borçlarını ödemek amacıyla bir aile dostundan aldıklarını belirten Uğur, parayı veren kişinin adını açıklamadı. Uğur, "İsmini vermek istemediğim bir aile dostumuzdan aldık" dedi.

#HALUK LEVENT #AHBAP DERNEĞİ #OĞUZHAN UĞUR