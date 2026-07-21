SON DAKİKA | AHBAP’ta denetim skandalı! Haluk Levent’i rüşvetle aklama tezgahı: Yolsuzluğu denetçiler kararttı

Şüpheli Gülgün Öztürk'ün avukatı ise Haluk Levent'in kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını savundu. Şüpheli denetçiler, yapılan işlemin kapsayıcı bir denetim değil, sadece sunulan belgelere bakılan sınırlı bir durum tespiti olduğunu söyledi.