SON DAKİKA | Ahmet Arif Denizolgun’un ölümüne cinayet soruşturması! Otopsi heyetinde FETÖ parmağı: Kayıp video, boğazda morluk, Bylokçu doktor

12 Mart 2026'da ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi, sadece fotoğrafların bulunduğunu belirterek video konusunu geçiştiren muğlak bir cevap verdi. 1 Haziran 2026'da ise Savcılık, fotoğraf ve videoların tamamının bir CD'ye aktarılarak acilen gönderilmesini talep etti. 14 Temmuz 2026'da gönderilen CD'yi inceleyen savcılık, CD'de sadece 145 adet fotoğraf olduğunu, tek saniye bile video kaydı bulunmadığını resmi tutanakla saptayarak ATK'ya sert bir ihtar yazdı: "Video kaydı nerede? Yoksa gerekçesini bildirin!" dedi.



