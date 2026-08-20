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SON DAKİKA | Ahmet Arif Denizolgun’un ölümüne cinayet soruşturması! Otopsi heyetinde FETÖ parmağı: Kayıp video, boğazda morluk, Bylokçu doktor
SON DAKİKA | Ahmet Arif Denizolgun’un ölümüne cinayet soruşturması! Otopsi heyetinde FETÖ parmağı: Kayıp video, boğazda morluk, Bylokçu doktor
Son dakika haberi: Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılındaki ani ve şüpheli ölüm dosyası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ın talimatıyla yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" ana soruşturması kapsamında sil baştan açıldı.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 06:22