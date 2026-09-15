Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut'taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut'taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

Son dakika haberi: Önceki gün Yeni Parti'ye katılan Marmaris Belediyesi'nde Etimesgut'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir iş adamına 6 ayda 5 ayrı ihale verildiği, toplam sözleşme bedelinin yaklaşık 430 milyon lira olduğu, ihaleye giren diğer firmaların ise şüpheli şekilde saf dışı bırakıldığı iddia edildi.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.09.2026 06:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 06:17
SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

Son dakika haberi: Yerel seçimlerde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi tarafından kazanılan belediyelerde ihale iddialarının sonu gelmiyor. Tepki çeken son gelişme, kısa süre önce CHP'den Yeni Parti'ye geçen Marmaris Belediyesi'nde patlak verdi.

SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

6 AYDA 5 İHALE

Marmaris Belediyesi'nin 1 Ekim 2024-4 Nisan 2025 tarihleri arasında "Standart Katı Atık Çevre Denetim Temizlik Sanayi" isimli bir firmaya peş peşe 5 ayrı ihale verdiği, ihalelerdeki toplam sözleşme bedelinin 430 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

367 MİLYONLUK İHALE

Verilen ihaleler arasında 367,7 milyon liralık araç ve iş makinesi kiralama hizmeti dikkatlerden kaçmadı.

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SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

2 yıl 8 ay süreyle 50 adet araç ve iş makinesinin kiralanmasını kapsayan 12 Mart 2025 tarihli ihalede söz konusu hizmeti daha uygun maliyetlerle karşılayabileceğini taahhüt eden firmaların tamamının çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı, söz konusu işin, tartışmalara zemin hazırlayacak şekilde Standart Katı Atık isimli firmaya verildiği iddia ediliyor.

SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

SÜREKLİ ARAÇ KİRALANMIŞ

Bahse konu ihalelerin tamamını Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün düzenlemesi de dikkat çekti.

SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

Firmaya verilen diğer ihalelerin de araç kiralama hizmeti üzerine olduğu, bu kapsamda 367,7 milyon liralık tartışmalı ihaleye ek olarak farklı tarihlerde 6,1 milyon lira, 29,5 milyon lira, 17,5 milyon lira ve 9,8 milyon liralık işlerin de yine aynı şirkete aktarıldığı görüldü.

SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

ŞİRKET SAHİBİ TUTUKLU

Şirket yetkilisi Seyid Hamid Haşimi'nin Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi çeşitli iddialarla gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi.

SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

Mersin doğumlu iş adamının Kuşadası Belediyesi'nden de 13 Mart 2026 tarihinde yine aynı firma üzerinden 891 milyon liralık şüpheli bir ihale daha aldığı ortaya çıkmış ve uzun süre gündem olmuştu.

#YENİ PARTİ