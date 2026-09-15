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SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut'taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale
SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut'taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale
Son dakika haberi: Önceki gün Yeni Parti'ye katılan Marmaris Belediyesi'nde Etimesgut'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir iş adamına 6 ayda 5 ayrı ihale verildiği, toplam sözleşme bedelinin yaklaşık 430 milyon lira olduğu, ihaleye giren diğer firmaların ise şüpheli şekilde saf dışı bırakıldığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 06:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 06:17