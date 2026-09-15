SON DAKİKA | Ahtapotun bir ayağı da Marmaris’te çıktı! Etimesgut’taki yolsuzluktan tutuklu iş insanına 430 milyonluk ihale

Firmaya verilen diğer ihalelerin de araç kiralama hizmeti üzerine olduğu, bu kapsamda 367,7 milyon liralık tartışmalı ihaleye ek olarak farklı tarihlerde 6,1 milyon lira, 29,5 milyon lira, 17,5 milyon lira ve 9,8 milyon liralık işlerin de yine aynı şirkete aktarıldığı görüldü.



