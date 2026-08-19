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SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu'nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı
SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu'nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasına yansıyan yeni ifadeler, örgütün kirli çarkını ifşa ediyor. Kritik soruşturmada ifade veren cemaat mensubu R.Ş, Süleymancılar'ın milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını deşifre etti.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:21