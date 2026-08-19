Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu'nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu'nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasına yansıyan yeni ifadeler, örgütün kirli çarkını ifşa ediyor. Kritik soruşturmada ifade veren cemaat mensubu R.Ş, Süleymancılar'ın milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını deşifre etti.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:19 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:21
SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında emniyete başvuran Süleymancılar cemaat mensubu R.Ş., örgüt lideri Alihan Kuriş ve yakın ekibinin kurduğu devasa kayıt dışı finans ağını gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Doğduğundan beri cemaatin içinde yer aldığını belirten R.Ş., kamuoyunda konuşulan rakamların cemaatin gerçek mal varlığının yanında devede kulak kaldığını belirtti.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

"100 MİLYAR TL BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI"

Cemaatin medyaya yansıyan 100 milyar liralık servetine ilişkin haberlerin gerçeğin çok ufak bir boyutunu yansıttığını dile getiren tanık R.Ş., kayıt dışı servetin hayal edilemeyecek boyutlarda olduğunu söyledi.

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SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

R.Ş. ifadesinde, "Medyada belirtilen 100 Milyar TL, devletin resmi olarak tespit edebildiği miktardır ve gerçek servetin yanında çok az kalır" diyerek çarpıcı bir gerçeği ifşa etti.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Birçok dev şirketin ve gayrimenkulün, Alihan Kuriş'in güvendiği üçüncü şahıslar adına tescil ettirilerek gizlendiğini belirten R.Ş., gerçek mal varlığının tam boyutunu yalnızca Kuriş ve çok dar bir kadronun bildiğini ifade etti.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

MAKBUZSUZ YARDIMLAR YURT DIŞINA UÇURULDU

Tanık R.Ş., bu devasa finans imparatorluğunun temelinde cemaat tabanından hayır adı altında toplanan yardımların yattığını açıkladı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Cemaatin ana gelir kalemlerinin fitre, zekat ve kurban derisi olduğunu aktaran R.Ş., Alihan Kuriş'in talimatıyla toplanan bu paralar için kesinlikle makbuz kesilmediğini belirtti.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Türkiye'nin dört bir yanından toplanan paraların Ümraniye'deki genel merkez büyük kursta depolandığını belirten R.Ş., paranın tam miktarını sadece Kuriş ile "kara kutusu" olarak bilinen M.U.'nun bildiğini söyledi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Normalde cemaatteki fakir öğrencilerin yetişmesi amacıyla toplanan bu yardımların, kimsenin ruhu duymadan Almanya ve Hollanda'ya kaçırıldığı ifade tutanaklarına girdi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

ALMANYA KAÇIŞ PLANI VE KARDEŞLERİN ROLÜ

Kayıt dışı paraların yurt dışına aktarılmasında Alihan Kuriş'in çifte vatandaş olan kardeşleri Tuna veya Hilmi'nin aktif rol oynadığını, anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'in de bu süreci yönettiğini belirten R.Ş., paranın kaçırılmasıyla Almanya'da devasa bir merkez kurulduğunu belirtti.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Amacın, Türkiye'de sıkışıldığında merkezi tamamen Almanya'ya taşımak ve Alman devleti güvencesi altında tıpkı FETÖ gibi Türkiye'de yakalanma riski olmadan faaliyet göstermek olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE SİYASİ PAZARLIK İDDİALARI

Tanık R.Ş.'nin ifadesinde ayrıca, eski lider Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümünün şüpheli olduğunu ve Alihan Kuriş'in bu ölümden önceden haberdar olduğuna dair şüphelerini dile getirdi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

İfadedeki en çarpıcı iddialardan biri de cemaatin siyasi seçimleri manipüle etmek için cemaat üyelerinin oylarını bir "sopa" gibi kullanması oldu.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

R. Ş., Alihan Kuriş'in siyasi partilerden oy karşılığında devasa paralar ve gayrimenkuller talep ettiğini belirterek "Alihan Kuriş, Türkiye'de siyaseti dizayn etmek amacıyla cemaatin oy gücünü sopa gibi kullandı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep edip bunları kendi üzerine geçirdi. Bunun en somut örneği; Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Bu kirli anlaşma karşılığında seçimlerde Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'deki cemaat mensuplarına CHP'yi desteklemeleri yönünde kesin talimat verildi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş ile Ekrem İmamoğlu’nun kirli anlaşması! 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı

Ekrem İmamoğlu'ndan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen soruşturmada şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takibin sürdüğü bildirildi.

#ALİHAN KURİŞ #EKREM İMAMOĞLU