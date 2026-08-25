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SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…
SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…
Son dakika haberi: Süleymancılar lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da şüpheli ölümünün ardından Alihan Kuriş ve ailesinin patlayan "gizemli" servet zinciri deşifre oldu. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve ailesinin MASAK raporu hiçbir kayıtlı mal varlığı olmamasına rağmen banka hesaplarından milyonlar ve tapular dönen dünürleri deşifre etti.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 07:48