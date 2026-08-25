SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

ŞÜPHELİ LÜKS ARAÇ FİNANSMANI



Hiçbir tapusu olmayan eş Seda Kuriş'in hesabına Hilmi Tuna Kuriş'in firarına yardım eden FETÖ bağlantılı Mehmet Özmen'den 2 milyon 406 bin 650 TL havale geldi. Paranın girmesiyle çıkması bir oldu. Seda Kuriş aynı gün 2 milyon 406 bin 344 TL'yi Mercedes-Benz'e transfer ederek lüks araç aldı.



