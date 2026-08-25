Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

Son dakika haberi: Süleymancılar lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da şüpheli ölümünün ardından Alihan Kuriş ve ailesinin patlayan "gizemli" servet zinciri deşifre oldu. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve ailesinin MASAK raporu hiçbir kayıtlı mal varlığı olmamasına rağmen banka hesaplarından milyonlar ve tapular dönen dünürleri deşifre etti.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 25.08.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 07:48
SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması dosyasına giren 20 Ağustos 2026 tarihli Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuna göre, her şey Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının ardından cemaat liderliğine gelen Kuriş ve yakın çevresinin, kayıt dışı zenginleşme, kara para aklama ve mal kaçırma iddialarıyla inceleme altına alınan devasa mülkiyet trafiği sarsıcı detaylarla belgelendi. Belgeler, sıradan bir miras devrinden ziyade, organize bir zenginleşme haritasına işaret etti.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

2016 PATLAMA NOKTASI

Soruşturma makamları; "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarının izini sürerken, 2016 sonrasını "mali bir patlama dönemi" olarak niteliyor.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

ANNE KURİŞ: 646 İŞLEMLE "TİCARİ BİR DEV"

Bu süreçte yalnızca 4 aile ferdi üzerinden tam 1.818 TAKBİS işlemi gerçekleştirildi. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş adına kayıtlı 138 taşınmaz portföyü; imalathaneler, dükkanlar, bürolar, kahvehaneler ve lokantalar ile adeta bir ticari imparatorluk gibi... 646 tapu hareketi olan anne Kuriş'in 4 şirkette de hissesi var. Baba Mahmut Sabri Kuriş 207, babaanne Nevin Kuriş'in ise 539 tapu hareketi bulunuyor.

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SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

SEDA KURİŞ'İN AİLESİNDE "MALİ MUCİZE"

Soruşturmanın en çarpıcı halkasında yer alan Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in akrabalarının bir şirket veya düzenli bir gelirleri olmamasına rağmen banka hesaplarında milyonlar bulunuyor. Kayınpeder Mustafa Kösemusul mevcutta 3 taşınmazı olmasına karşın 2016'dan bu yana 426 tapu işlemi yaptı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

Serdivan'daki özel orman hissesi üzerinde 84 icrai haciz ve 30 kamu haczi ile borç batağı görüntüsü verilirken, bu işlem hacminin ekonomik izahı yapılamadı. Kayınvalide Zeynep Kösemusul üzerine de kayıtlı hiçbir olmadan son 10 yılda banka trafiği 9.3 milyon Türk lirasını aştı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

Baldız Ayşe Nur Bedir'in ise 2023 yılında banka işlem hacmi 5 kat birden arttı. Sadece 2 Ekim 2023'te, Fikri Kama'dan aynı gün içinde 18,7 bin m2'lik 5 ayrı tarla satın aldı. Üstelik Tria Botanik ve Armiteks şirketlerinin de gizli patronu oldu. Garajındaki lüks iki araç da zenginleşmenin belgesi oldu.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

ŞÜPHELİ LÜKS ARAÇ FİNANSMANI

Hiçbir tapusu olmayan eş Seda Kuriş'in hesabına Hilmi Tuna Kuriş'in firarına yardım eden FETÖ bağlantılı Mehmet Özmen'den 2 milyon 406 bin 650 TL havale geldi. Paranın girmesiyle çıkması bir oldu. Seda Kuriş aynı gün 2 milyon 406 bin 344 TL'yi Mercedes-Benz'e transfer ederek lüks araç aldı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

HACİZ SARMALI VE "MALİK BİZZAT GELMELİ" ŞERHİ

Onlarca mülk üzerine koydurulan "Malik bizzat gelmedikçe işlem yapılamaz" şerhleri ve Serdivan'daki özel orman hissesinde yer alan 84 icra, 30 kamu haczi; operasyon ihtimaline karşı mülkleri koruma/sızdırma taktiği olarak soruşturma dosyasına girdi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…

Savcılık ve MASAK, hiçbir ticari faaliyeti olmayan isimlerin hesaplarındaki milyonların kaynağını, emanetçi hesapları ve miras yoluyla aklama iddialarını incelemeyi sürdürüyor.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünde aile boyu servet! Mali patlama MASAK raporunda: Banka hesaplarında milyonlar, tapular ve lüks araçlar…
#ALİHAN KURİŞ