SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünün ByLock’u Glooper deşifre oldu!! 3 bin 300 kişilik gizli haberleşme ağı: Sisteme girişte üç kademeli güvenlik

SİSTEME GİRİŞTE ÜÇ KADEMELİ GÜVENLİK



Glooper'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise sisteme girişte kullanılan üç kademeli doğrulama sistemi oldu. Yapılan incelemelerde sisteme erişimin; Şifre, Biyometrik veri, Harici onay olmak üzere üç ayrı aşamadan oluştuğu belirlendi. Buna göre kullanıcının yalnızca şifresini bilmesi veya kullandığı telefonun başka bir kişinin eline geçmesi sisteme giriş için yeterli olmadı. Kullanıcının ayrıca biyometrik verisiyle doğrulanması ve üçüncü aşamadaki harici onayın tamamlanması gerektiği belirlendi. Bu yöntemle Glooper'a erişimin yalnızca önceden yetkilendirilmiş kişilerle sınırlandırıldığı tespit edildi.