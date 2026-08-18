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SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünün ByLock'u Glooper deşifre oldu!! 3 bin 300 kişilik gizli haberleşme ağı: Sisteme girişte üç kademeli güvenlik
SON DAKİKA | Alihan Kuriş örgütünün ByLock'u Glooper deşifre oldu!! 3 bin 300 kişilik gizli haberleşme ağı: Sisteme girişte üç kademeli güvenlik
Son dakika haberi: Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün kullandığı "Glooper" isimli kapalı haberleşme ve veri sistemi deşifre edildi. Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde, uygulamanın standart uygulama mağazalarında bulunmadığı ve dışarıdan erişime kapalı olduğu belirlendi. Glooper'ın Hindistan'da özel olarak geliştirildiği, yaklaşık 3 bin 300 kişilik yönetim kadrosunun kullanımına sunulduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 11:33