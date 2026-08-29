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SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!
SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!
SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı açıklandı. Soruşturmada firari isim olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, İdris Naim Şahin'e ait araçta yakalanmıştı…
Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:46