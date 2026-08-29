SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

TAHSİSLİ İKİ ARAÇ DAHA SUÇ AĞININ MERKEZİNDE

Yapılan geriye dönük incelemelerde, İdris Naim Şahin adına tahsisli 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki aracın daha tahsis amaçlarının dışında ve soruşturmanın odağındaki Kuriş yapılanması faaliyetlerinde kullanıldığı saptandı. Özellikle GT Lease Otomotiv Ticaret A.Ş. adına kayıtlı olan ve 10 Ağustos 2026 - 10 Ağustos 2029 tarihleri arasında Şahin adına tahsis edildiği belirlenen 34 S 7815 plakalı aracın hareketleri ve kullanıcı trafiği dikkat çekici bulgular sundu. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş yapılanmasıyla irtibatlı olduğu saptanan ve bazı derneklerde aktif görevleri bulunan Ömer Sipahioğlu'nun bu aracı kullandığı ve 13 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'ndan Almanya'ya çıkış yaptığı tespit edildi.

