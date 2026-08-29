Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı açıklandı. Soruşturmada firari isim olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, İdris Naim Şahin'e ait araçta yakalanmıştı…

SENA UYANER
Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:46
SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı otomobilin plakası eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Derinleştirilen soruşturmada Şahin'in adına tahsisli iki plakanın daha Kuriş suç örgütüyle bağlantılı isimler tarafından kullanıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i ifadeye çağırdı. Soruşturma makamları, Şahin'e adına tahsisli araçların suç örgütü üyelerinin kaçırılmasında ve yasa dışı faaliyetlerde neden kullanıldığını soracak.

SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

KAÇIŞ GİRİŞİMİNDE BAKANLIK TAHSİSLİ ARAÇ KULLANILDI
Soruşturmada ulaşılan ilk önemli bulgulardan biri, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına firar etmek amacıyla Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli olan 34 SL 313 plakalı araç olduğunun belirlenmesiydi.

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SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

Söz konusu araçta Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalanırken, aracın sürücüsünün Mehmet Özmen olduğu tespit edilmişti. Bu gelişmenin ardından incelemeyi derinleştiren adli makamlar, Şahin adına tahsis edilmiş başka araçların da suç içerikli faaliyetlerin odağında yer aldığını belirledi.

SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

TAHSİSLİ İKİ ARAÇ DAHA SUÇ AĞININ MERKEZİNDE
Yapılan geriye dönük incelemelerde, İdris Naim Şahin adına tahsisli 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki aracın daha tahsis amaçlarının dışında ve soruşturmanın odağındaki Kuriş yapılanması faaliyetlerinde kullanıldığı saptandı. Özellikle GT Lease Otomotiv Ticaret A.Ş. adına kayıtlı olan ve 10 Ağustos 2026 - 10 Ağustos 2029 tarihleri arasında Şahin adına tahsis edildiği belirlenen 34 S 7815 plakalı aracın hareketleri ve kullanıcı trafiği dikkat çekici bulgular sundu. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş yapılanmasıyla irtibatlı olduğu saptanan ve bazı derneklerde aktif görevleri bulunan Ömer Sipahioğlu'nun bu aracı kullandığı ve 13 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'ndan Almanya'ya çıkış yaptığı tespit edildi.

SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

ESKİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Aracın son bir ay içerisindeki hareketlerinde kullanıcılarından birinin de 2011-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapan Ömür Yücel olduğu değerlendirildi. Yücel de yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

DİPLOMATİK PASAPORTLU BELARUSLULAR VE GİZEMLİ TRAFİK
34 S 7815 plakalı aracın Plaka Tanıma Sistemi kayıtları incelendiğinde, İstanbul, Bodrum, Muğla, Ankara ve Bursa arasında yoğun bir trafik yürüttüğü görüldü. En dikkat çekici bulgu ise, diplomatik pasaport taşıyan üç Belarus vatandaşının bu araçla taşınması oldu. 6 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yapan diplomatik pasaportlu 3 Belaruslu, 21 Ağustos'ta Şahin adına tahsisli bu araçla taşındı. 3 isim Bursa'da, Ömür Yücel ile telefon irtibatı bulunan Savaş Kocaman'ın kullandığı 34 ELP 160 plakalı araca teslim edildi ve 22 Ağustos'ta Minsk uçuşuyla ülkeden ayrıldı. Belarusluların kullandığı tespit edilen iki GSM hattının da 4 Ağustos'ta gözaltındaki Ömür Yücel adına aktive edildiği belirlendi.

SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

15 YILLIK İHBAR YENİDEN GÜNDEMDE
Soruşturmayı yürüten adli makamların arşiv taramasında ulaştığı 14 Eylül 2011 tarihli bir ihbar mektubu ise olayların geçmişe uzanan köklerini aydınlattı. Sorumlu ihbarda, rüşvet, kamu ihalelerine müdahale, şantaj ve Belarus'tan kadın getirilmesi gibi iddiaların yer aldığı ve bu işlerin "getir-götür" trafiğini Mehmet Özmen'in yürüttüğü ileri sürülmüştü. Bu ihbar, Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı ve İdris Naim Şahin'e tahsisli olan 34 SL 313 plakalı aracı kullanan kişinin Mehmet Özmen olduğunun saptanmasıyla yeniden önem kazandı. Adli makamlar, 15 yıl önceki ihbar dosyası ile mevcut Kuriş örgütü soruşturması arasındaki organik bağları araştırmaya devam ediyor.

SON DAKİKA… Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme! Hilmi Tuna Kuriş aracında yakalanmıştı: Bakan İdris Naim Şahin ifade verecek!

3 TAHSİSLİ ARAÇ DA SORULACAK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdris Naim Şahin adına tahsisli araçların kimler tarafından, hangi yetkiyle ve hangi amaçlarla suç örgütü faaliyetlerinde kullandırıldığını tüm yönleriyle aydınlatmak amacıyla eski bakanın ifadesine başvuracak.

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