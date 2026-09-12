SON DAKİKA… Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında çarpıcı tanık ifadesi dosyaya girdi: FETÖ tarafından yönetiliyordu!

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyasında alınan tanık ifadeleri, yapılanmanın FETÖ ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Dosyaya giren anlatımlarda 17-25 Aralık öncesinde Fetullah Gülen'den Denizolgun'a "birlikte hareket etme" teklifi geldiği, Denizolgun'un ise "Biz devletimizin yanında dururuz" diyerek bu teklife karşı çıktığı belirtildi. Tanıklar, Denizolgun'un ölümüne yakın dönemde Alihan Kuriş'in FETÖ ile yoğun temas içinde olduğuna ve Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiğine dikkat çekti.