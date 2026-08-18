SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: “Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma”

HER PERŞEMBE DEVLETE BEDDUA SEANSI!



Yurtta sadece para trafiği değil, aynı zamanda devlet düşmanlığı da aşılandığı öğrenildi. G.K, yurtta kalan öğrencilerin ve yapılanma yöneticilerinin her perşembe akşamı toplanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve hükümetine yönelik beddua seansları düzenlendiğini vurguladı.



