Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: “Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma”

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: “Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma”

Son dakika haberi: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması yeni ihbar ve itirafçıların ifadeleriyle derinleşiyor. SABAH, Romanya'daki döner zincirine bir dönem ortaklık yapan G.K'nin ifadesine ulaştı. Soruşturmada ifade veren tanık, Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın, örgütün kara para trafiğini yönettiğini ve yöntemlerini anlattı.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 18.08.2026 06:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 06:23
SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ankara'da ifade veren G. K, yapılanmanın Romanya'daki döner zincirine bir dönem arkadaşı aracılığıyla ortaklık yaptığını belirterek; yapılanmanın Romanya merkezli yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

ÖRGÜTÜN ÜSSÜ BÜKREŞ'TE BİR ÖĞRENCİ YURDU

İfadeye göre; örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu 'sağ kolu' Ahmet Uğur Pakcan, örgütün Romanya sorumlusu ve tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi...

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan 'Dristor Döner' ve 'Dristor Döviz Bürosu' aracılığıyla ticari faaliyet kılıfıyla örgütün dev finans ağını yöneten Pakcan'ın, Başkent Bükreş'teki yapılanmaya ait öğrenci yurdunun da tek yetkilisi...

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SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

ÖĞRENCİLERİ "VALİZLİ KURYE" YAPTILAR

İtirafçı G.K.'nın ifadesine göre; örgütün finansal ve ideolojik merkezi haline getirilen yurtta kalan öğrenciler, Türkiye'ye tatile gönderilerek para transferi yapıldı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

İstanbul'da yapılanmanın avukatı M.A'nın yanına yönlendirilen öğrencilerin valizlerine, gizlice yüklü miktarda dolar, Euro ve sterlin yerleştirildi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

Öğrencilere "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı verildi. Kaçak yollarla çıkarılan Bükreş'e götürülen paralar, örgüt yöneticileri tarafından teslim alınarak sisteme sokuldu.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

HER PERŞEMBE DEVLETE BEDDUA SEANSI!

Yurtta sadece para trafiği değil, aynı zamanda devlet düşmanlığı da aşılandığı öğrenildi. G.K, yurtta kalan öğrencilerin ve yapılanma yöneticilerinin her perşembe akşamı toplanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve hükümetine yönelik beddua seansları düzenlendiğini vurguladı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

G.K. ifadesinde; "Romanya'da ortak olduğum döner zincirine gittiğimde, ortağım olan döner dükkanlarından birini işleten arkadaşım ile 'Süleymaniye Eğitim Kültür Vakfı' yazan işyerine gittik.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

15'e yakın Türk iş adamı vardı. Orada Pakcan ile tanıştım. Yurtta geçirdiğim sürede öğrencilerle sohbet etme imkânım da oldu.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

İsmi Emre olan bir öğrenci ile konuştuk. Emre bana 'Her perşembe yapılanma üyeleri toplanıp hükümete beddua seansı yaparlar' dedi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

Ortağım olan arkadaşıma bunu sordum. O da beddua seanslarını doğruladı" dedi. G.K'nın anlatımları, yapılanmanın Fetullahçı Terör Örgütü'nün beddua seansları yaptığını hatırlattı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

"KURİŞ'İN TALİMATIYLA FETÖ ELEBAŞININ CENAZESİNE GİTTİ"

Tanığın bir diğer şok iddiası ise Pakcan ve Alihan Kuriş'in Bolu'daki gizli görüşmeleri oldu.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

Tanık, Bolu Gövem Köyü mevkisindeki 'Binbir Evler Villa Sitesi'nin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve illegal toplanan paraların burada istiflendiğini kaydetti.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

Pakcan'ın Kuriş'in talimatıyla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katıldığını ve bu durumun yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla da sabit olduğunu belirtti.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma

G.K. bu kirli yapıyı fark ettikten sonra Pakcan ve yapıyla tüm bağını kestiğini belirterek, yetkilileri bu karanlık ağın kökünü kazımaya çağırdı.