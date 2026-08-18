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SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: “Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma”
SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü yurtdışına parayı böyle taşıdı! Öğrencileri kurye yaptılar: “Türkiye’ye tatile git, dönüşte valizini açma”
Son dakika haberi: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması yeni ihbar ve itirafçıların ifadeleriyle derinleşiyor. SABAH, Romanya'daki döner zincirine bir dönem ortaklık yapan G.K'nin ifadesine ulaştı. Soruşturmada ifade veren tanık, Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın, örgütün kara para trafiğini yönettiğini ve yöntemlerini anlattı.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 06:23