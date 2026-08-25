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SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!
SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!
SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 09:17