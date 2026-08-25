Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 09:17
SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

Soruşturmanın 3. dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 54 şüpheli hakkında gözaltı kararI verildi.

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SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

11 ŞİRKET VE 3 DERNEĞE KAYYIM

Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına da karar verildi.

SON DAKİKA... Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik 3. dalga operasyon: 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!

Söz konusu şirket ve derneklerin mali ve idari faaliyetleri soruşturma kapsamında mercek altına alındı.