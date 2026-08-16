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SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün çift yüzlü ajandası! Köln’de kirli pazarlık: Türkiye’yi 17 bölgeye ayırıp...
SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün çift yüzlü ajandası! Köln’de kirli pazarlık: Türkiye’yi 17 bölgeye ayırıp...
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik koordinesinde derinleştirilen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması; yapılanmanın, 17 ayrı komisyona bölündüğü ortaya çıkardı. Örgütün Türkiye'de dini propaganda yaparken Almanya'da takip ettiği farklı ajanda da deşifre oldu.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 06:48