SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün çift yüzlü ajandası! Köln’de kirli pazarlık: Türkiye’yi 17 bölgeye ayırıp...

Hilmi Tuna Kuriş'in Alihan Kuriş'in kardeşi olduğu, yapının ticari şirketlerinin ve para akışının doğrudan aile içinde kalmasını sağlayan en kritik 'finans yöneticisi' konumunda yer aldığı, Kuriş'in asistanı ve sağ kolu olduğu öğrenilen Fahri Candemir'in Kuriş'in adeta gölgesi gibi hareket ettiği ve en gizli operasyonel talimatları ileten 'başdanışman' olduğu öğrenildi.



