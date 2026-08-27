SON DAKİKA | Alparslan Kuytul’un sosyal medyada tuzağı deşifre oldu! Önce tahrik sonra sipariş avukatlarla dava

Tanık beyanlarına göre; Kuytul'un en güvendiği isimlerden olan ve her davasına giren Av. Alişan İ'nin, örgüt elebaşının rızası ve onayı olmadan evlenmeye kalkıştığı için örgüt hiyerarşisi içerisinde ağır şekilde cezalandırıldığı kayıtlara girdi. Bu detay, şebekenin kendi yetiştirdiği "hukukçuları" üzerinde bile kurduğu mafyatik ve diktatörce yaptırım gücünü en net haliyle gözler önüne serdi.



