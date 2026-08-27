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SON DAKİKA | Alparslan Kuytul'un sosyal medyada tuzağı deşifre oldu! Önce tahrik sonra sipariş avukatlarla dava
SON DAKİKA | Alparslan Kuytul'un sosyal medyada tuzağı deşifre oldu! Önce tahrik sonra sipariş avukatlarla dava
Son dakika haberi: Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün sosyal medya hakaret tuzağı deşifre oldu. Kendisini "müceddid" olarak ilan ettiren elebaşı Alparslan Kuytul'un, yargı sisteminin boşluklarından faydalanmak ve örgüte devasa gelir akıtmak amacıyla adeta "hukuk mekanizması" kurduğu belgelendi.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 06:35