Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş 'Endişe verici' dedi, yatırımcıya 'Sakin olun' uyarısında bulundu

SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş 'Endişe verici' dedi, yatırımcıya 'Sakin olun' uyarısında bulundu

Altın fiyatları, küresel gerilimler ve Trump politikalarına yönelik endişelerle yatay kalmaya devam etti. Ons altın çarşamba günü 2 bin 640 doların üzerindeki hareketini sürdürürken gram altın fiyatları için tablo yeniden kırmızıya döndü. FED faiz kararlarına yönelik beklentilerle yolunu belirlemeye çalışan altın fiyatları için Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir yorum geldi. İslam Memiş son günlerde hareketli bir seyir izleyen altın için yatırımcıya 'Sakin olun' uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:05
SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş ’Endişe verici’ dedi, yatırımcıya ’Sakin olun’ uyarısında bulundu

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye yönelik adımlarına ilişkin beklentilerle yolunu bulmaya çalışıyor. ABD'den gelen ekonomik veriler piyasaların odağında kalmaya devam ederken yurt içinde altın yatırımcısının gözü kulağı fiyat tablosunda. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları için beklentilerini sıraladı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş ’Endişe verici’ dedi, yatırımcıya ’Sakin olun’ uyarısında bulundu

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları küresel politik görünüm ve para politikalarına ilişkin haberlere odaklandı. Ons altın 2 bin 640 doların üzerinde seyrederken gram altın Kapalıçarşı piyasalarında 3 bin liranın üzerinde fiyatlarla alınıp satılıyor. ABD ekonomisinden gelen veriler 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak FED faiz toplantısında kararlara etki edecek. Son olarak yayımlanan işgücüne ilişkin raporlarda ABD'de iş ilanlarının beklenenden yüksek olduğu ve iş piyasasındaki dayanıklılığın devam ettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş ’Endişe verici’ dedi, yatırımcıya ’Sakin olun’ uyarısında bulundu

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

FED kararlarında önemli bir gösterge olan ABD tarım dışı istihdam verisi bu cuma Türkiye saati ile 16:30'da açıklanacak. Ekim ayında 12 bin olan tarım dışı istihdam verisi için beklentiler 212 bin olması yönünde.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş ’Endişe verici’ dedi, yatırımcıya ’Sakin olun’ uyarısında bulundu

FED KARARLARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Öte yandan piyasalar FED yetkililerinden gelen mesajları da yakından takip ediyor. FED kararları için 25 baz puanlık faiz indiriminin gerçekleşme ihtimali yüzde 73 olarak görülüyor. Güney Kore ve Fransa'daki politik belirsizlikler ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerginlikler ile Rusya-Ukrayna savaşı arasındaki çatışmalar değerli metali desteklenmeye devam ediyor.

SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş ’Endişe verici’ dedi, yatırımcıya ’Sakin olun’ uyarısında bulundu

ENDİŞE VERİCİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise artan jeopolitik risklere dikkat çekerek "Trump da tehditlerine başladı ve bu tehditler artmaya devam ettikçe yılın son operasyonunu yapabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle Trump'ın tehditleri çok endişe verici" ifadelerini kullandı.

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