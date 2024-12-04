SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş ’Endişe verici’ dedi, yatırımcıya ’Sakin olun’ uyarısında bulundu

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları küresel politik görünüm ve para politikalarına ilişkin haberlere odaklandı. Ons altın 2 bin 640 doların üzerinde seyrederken gram altın Kapalıçarşı piyasalarında 3 bin liranın üzerinde fiyatlarla alınıp satılıyor. ABD ekonomisinden gelen veriler 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak FED faiz toplantısında kararlara etki edecek. Son olarak yayımlanan işgücüne ilişkin raporlarda ABD'de iş ilanlarının beklenenden yüksek olduğu ve iş piyasasındaki dayanıklılığın devam ettiği ortaya çıktı.