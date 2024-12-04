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SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş 'Endişe verici' dedi, yatırımcıya 'Sakin olun' uyarısında bulundu
SON DAKİKA! Altın fiyatları için alım fırsatı sinyali: İslam Memiş 'Endişe verici' dedi, yatırımcıya 'Sakin olun' uyarısında bulundu
Altın fiyatları, küresel gerilimler ve Trump politikalarına yönelik endişelerle yatay kalmaya devam etti. Ons altın çarşamba günü 2 bin 640 doların üzerindeki hareketini sürdürürken gram altın fiyatları için tablo yeniden kırmızıya döndü. FED faiz kararlarına yönelik beklentilerle yolunu belirlemeye çalışan altın fiyatları için Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir yorum geldi. İslam Memiş son günlerde hareketli bir seyir izleyen altın için yatırımcıya 'Sakin olun' uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:05