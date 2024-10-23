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SON DAKİKA | Ankara Kazan'da terör saldırısı! TUSAŞ neden hedefte? Başarılıları ile dikkat çekiyor

Son dakika haberleri... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 14 kişi ise yaralandı. Peki kalleş teröristler neden TUSAŞ'ı hedef aldı? TUSAŞ, milli ve yerli savunma sanayii ürünleri ile dikkat çeken bir firma. Milli Muharip uçağı Kaan, jet eğitim uçağı Hürjet, Atak Helikopteri, insansız hava aracı Aksungur ve Gökbey helikopterleri TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli ürünlerden sadece bazıları...

Giriş Tarihi: 23.10.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:00
SON DAKİKA | Ankara Kazan’da terör saldırısı! TUSAŞ neden hedefte? Başarılıları ile dikkat çekiyor

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, 2 hain terörist tarafından saldırı düzelendi.

SON DAKİKA | Ankara Kazan’da terör saldırısı! TUSAŞ neden hedefte? Başarılıları ile dikkat çekiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda 4 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA | Ankara Kazan’da terör saldırısı! TUSAŞ neden hedefte? Başarılıları ile dikkat çekiyor

Ankara'da terör saldırısının yaşandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Ankara Kazan’da terör saldırısı! TUSAŞ neden hedefte? Başarılıları ile dikkat çekiyor

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerine teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu.

SON DAKİKA | Ankara Kazan’da terör saldırısı! TUSAŞ neden hedefte? Başarılıları ile dikkat çekiyor

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletti.

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