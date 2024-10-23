SON DAKİKA | Ankara Kazan'da terör saldırısı! TUSAŞ neden hedefte? Başarılıları ile dikkat çekiyor

Son dakika haberleri... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 14 kişi ise yaralandı. Peki kalleş teröristler neden TUSAŞ'ı hedef aldı? TUSAŞ, milli ve yerli savunma sanayii ürünleri ile dikkat çeken bir firma. Milli Muharip uçağı Kaan, jet eğitim uçağı Hürjet, Atak Helikopteri, insansız hava aracı Aksungur ve Gökbey helikopterleri TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli ürünlerden sadece bazıları...