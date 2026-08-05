Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye'de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye'de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

Son dakika haberi: Terör örgütünün silah bırakması için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" başlığı ile bugün TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin, pazar günü yasalaştırılması hedefleniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 05.08.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 06:53
SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi günler yaşanıyor. İmzaların dün tamamlandığı yasa teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklife, AK Parti, MHP ve DEM Partili yönetici ve milletvekillerinin imza vereceği belirtiliyor. Teklifin, 7 Ağustos Cuma günü Adalet Komisyonu'nda, 9 Ağustos Pazar günü de Genel Kurul'da ele alınması öngörülüyor.

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

AK Parti, MHP ve DEM Partili milletvekillerinin yanı sıra muhalefetin de desteği için temaslar devam etti. AK Parti heyeti dün Yeni Parti, Yeni Yol, CHP ve İyi Parti gruplarını bilgilendirdi. Görüşmelerde yasa teklifinin metni verilmedi sadece içerik anlatıldı. AK Parti grubunun bugün basına kapalı olarak toplanması bekleniyor. Toplantıda çerçeve yasa hakkında kapsamlı bilgi verilecek.

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

İŞTE ÇERÇEVE YASA

Muhalefet partilerine verilen bilgiye göre Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Teklifi'nin detayları:

ÖNCE SİLAH BIRAKMA VE TEYİT

Sürecin ilk ve vazgeçilmez şartı, terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülemez şekilde bırakması olacak. Bu nedenle silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan (teyit ve tespit edilmeden) herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek.

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SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

KIRMIZI ÇİZGİLER

Teklif, devletin kırmızı çizgilerini koruyor. Bu nedenle terör suçlarının tamamını kapsayan bir af düzenlemesi bulunmuyor. Terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik bir af gündemde değil. Ayrıca herhangi bir kişiye özel statü tanımlanmıyor ve PKK/ KCK dışında hiçbir örgüte yönelik hukuki düzenleme yapılmıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Yasanın süresi 6 ay olarak belirlendi. Örgütün tamamen silah bıraktığının tespit ve teyit edilmesiyle birlikte, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 'eve dönüş' için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

İKİ KURUL OLUŞTURULUYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul, TBMM bünyesinde ise bir İzleme Komisyonu kurulacak. TBMM Komisyonu gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek.

ERTELEME

Yasadan yararlanacaklar 'soruşturma, kovuşturma ve hükümlüler' olarak üç kategoride ele alınacak. 10 yılın altında hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda ise 10 yıllık ceza ertelemesi üzerinde duruluyor. Bu süre içinde suç işlemeyenlerin cezası düşecek. Teklifte, Öcalan ve adam öldürme suçunu işleyenlerin yararlanmasını önleyecek hükümler yer alacak.

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

DEVLET BAHÇELİ'DEN 'ÇERÇEVE YASA' İMZASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığı'na gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

PRANGALAR KALKACAK

"Terörsüz Türkiye" sürecinin temel hedefleri, ilkeleri ve hassasiyetleri şöyle:
Yasal düzenleme ile Türkiye prangalarından kurtulacak; daha güçlü bir ekonomi, demokrasi, yatırım ortamı ve kalkınma ile daha güçlü bir iç cephe oluşturulacak. İç cepheyi güçlendirmek, Türkiye'nin milli güvenliğinin en önemli teminatı olacak.

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

Sürecin vizyonu; "Terörden arındırılmış bir Türkiye, terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgesel iş birliği" olmak üzere 5 temel hedefi içeriyor.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen tüm süreçlerde şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri temel ilke olarak gözetiliyor; onların onurunu ve aziz hat-ı ralarını incitecek hiçbir tasarrufa müsaade edilmiyor.

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

Terörün etkisini kaybetmesi; bölge ülkelerinin kendi geleceklerine daha güçlü şekilde yön vermelerine, dış müdahale alanlarının daralmasına, ekonomik kalkınma ve ticaret koridorlarının güçlenmesine, enerji ve ulaştırma projelerinin daha güvenli şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

'MİLLİ DAYANIŞMA TEKLİFİ TARİHİ BİR ADIM'

SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu


İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM'de imzaya açılan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, güçlü iç cephe anlayışının Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu, en sağlam teminatını oluşturduğunu söyledi.

#TBMM #ANKARA