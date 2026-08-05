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SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye'de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu
SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye'de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu
Son dakika haberi: Terör örgütünün silah bırakması için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" başlığı ile bugün TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin, pazar günü yasalaştırılması hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 05.08.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 06:53