SON DAKİKA | Ankara’da tarihi mesai! Prangalar kırılıyor: Terörsüz Tükiye’de çerçeve yasa ve kırmızı çizgiler belli oldu

Sürecin vizyonu; "Terörden arındırılmış bir Türkiye, terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgesel iş birliği" olmak üzere 5 temel hedefi içeriyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen tüm süreçlerde şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri temel ilke olarak gözetiliyor; onların onurunu ve aziz hat-ı ralarını incitecek hiçbir tasarrufa müsaade edilmiyor.



