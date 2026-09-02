Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: “Cinayet raporu sümen altı edildi”

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: “Cinayet raporu sümen altı edildi”

Son dakika haberi: Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken iddialar ortaya attı. Denizolgun, cinayet raporunun Adli Tıp Kurumunda (ATK) sümenaltı edilmesinde şüpheli olduğu öne sürülen avukat Ahmet Gökçen'in, gözaltına alındığı 13 Ağustos 2026'ya kadar ATK'de bilirkişilik görevini sürdürdüğünü iddia etti.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:03
SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Son dakika haberi: Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında gerçekleşen şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma yeniden gündemde...

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Adli Tıp Kurumu (ATK) ve dosyada adı geçen avukat Ahmet Gökçen hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Denizolgun, açıklamasında özellikle Gökçen'in ATK'deki bilirkişilik görevine dikkat çekti.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

"GÖZALTINA ALINDIĞI GÜNE KADAR BİLİRKİŞİLİĞİ DEVAM ETTİ"

Denizolgun, cinayet raporunun ATK'da sümenaltı edilmesinde şüpheli olduğu iddia edilen avukat Ahmet Gökçen'in, amcasının ölümünden 13 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alındığı güne kadar Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik görevini sürdürdüğünü öne sürdü.

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SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Denizolgun'un iddiasına göre, 2016'daki ölümün ardından hazırlanan adli tıp raporu ve süreçteki görev alan isimler yeniden mercek altına alınması gereken başlıklar arasında bulunuyor.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Ahmet Gökçen'in 13 Ağustos 2026'da gözaltına alınmasının ardından Denizolgun, amcasının ölümüne ilişkin dosyanın yeniden açılması ve soruşturmanın genişletilmesi sürecini kamuoyuyla paylaşmaya başladı.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

"YOK DENİLEN OTOPSİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI"

Denizolgun'un açıklamasındaki bir diğer önemli başlık ise 2016'daki otopsiye ait görüntüler oldu.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Denizolgun, 27 Ağustos tarihli paylaşımında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcının 2026 yılının Şubat ayından itibaren otopsi anına ait video kaydını ATK'dan talep ettiğini, bu kapsamda üç kez müzekkere yazıldığını ancak görüntülerin gönderilmediğini iddia etti.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Denizolgun, ATK'nın 16 Temmuz 2026 tarihli resmi yazısında otopsi anına ait video kaydının bulunmadığını bildirdiğini öne sürdü. Ancak iddiaya göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının fethi kabir kararı sonrasında daha önce bulunmadığı belirtilen otopsi görüntüleri ortaya çıktı ve Başsavcılığa gönderildi.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Denizolgun, görüntülerin ise kesik kesik ve farklı şekillerde iletildiğini savundu. Söz konusu görüntülerin dosyadaki bilirkişi incelemesinde değerlendirmeye alındığı ve ölüm şekline ilişkin yeni tartışmaların ortaya çıktığı bildirildi.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA "NEFESSİZ BIRAKILMA" DEĞERLENDİRMESİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi değerlendirmesinde, otopsi görüntüleri ve diğer adli tıbbi verilerin birlikte incelendiği; Denizolgun'un göğüs bölgesindeki bulguların, göğse baskı uygulanırken ağız ve burnun kapatılması yoluyla nefessiz bırakılma ihtimalinin bilimsel olarak dışlanamayacağı yönünde değerlendirildiği aktarıldı.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Bu değerlendirme, ölümün kesin olarak bu şekilde gerçekleştiği anlamına gelmezken, dosyada kasten öldürülme ihtimalinin yeniden araştırılması yönünde önemli bir başlık oluşturdu.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

"FİZİKİ NUMUNELER DE İMHA EDİLDİ" İDDİASI

Fatih Süleyman Denizolgun, açıklamasında yalnızca görüntülerle sınırlı kalmayarak 2016'daki ilk otopsiden elde edilen fiziki numunelerin ve amcasına ait fiziki bulguların da ATK'da imha edildiğini iddia etti.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

Denizolgun, söz konusu numunelerin uzun yıllar saklanmasının zorunlu olduğunu savunarak, imha işleminin de hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: Cinayet raporu sümen altı edildi

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Denizolgun'un açıklamasında adı geçen eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen, 13 Ağustos 2026'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Gökçen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

#ARİF AHMET DENİZOLGUN