SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: “Cinayet raporu sümen altı edildi”

Denizolgun, 27 Ağustos tarihli paylaşımında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcının 2026 yılının Şubat ayından itibaren otopsi anına ait video kaydını ATK'dan talep ettiğini, bu kapsamda üç kez müzekkere yazıldığını ancak görüntülerin gönderilmediğini iddia etti.



