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SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: “Cinayet raporu sümen altı edildi”
SON DAKİKA | Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde çarpıcı ATK iddiası: “Cinayet raporu sümen altı edildi”
Son dakika haberi: Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken iddialar ortaya attı. Denizolgun, cinayet raporunun Adli Tıp Kurumunda (ATK) sümenaltı edilmesinde şüpheli olduğu öne sürülen avukat Ahmet Gökçen'in, gözaltına alındığı 13 Ağustos 2026'ya kadar ATK'de bilirkişilik görevini sürdürdüğünü iddia etti.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 07:03