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SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan 'Ahbap Korosu' şimdi nerede?
SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan 'Ahbap Korosu' şimdi nerede?
Son dakika haberi: Asrın felaketinde AFAD ve Kızılay gibi devletin köklü kurumlarını itibarsızlaştırmak için yarışa giren 'Ahbap Korosu'nun maskesi bir operasyonla düştü. MASAK ve Maliye Bakanlığı büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı ve Haluk Levent gözaltına alındı. Bu yüzsüzlerin kandırdığı yüzbinler şimdi büyük şok yaşıyor. Ortaya çıkan bu yolsuzluk sonrası derneği devletin karşısında konumlandıranlar da şimdi nerede?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:48