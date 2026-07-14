Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan 'Ahbap Korosu' şimdi nerede?

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan 'Ahbap Korosu' şimdi nerede?

Son dakika haberi: Asrın felaketinde AFAD ve Kızılay gibi devletin köklü kurumlarını itibarsızlaştırmak için yarışa giren 'Ahbap Korosu'nun maskesi bir operasyonla düştü. MASAK ve Maliye Bakanlığı büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı ve Haluk Levent gözaltına alındı. Bu yüzsüzlerin kandırdığı yüzbinler şimdi büyük şok yaşıyor. Ortaya çıkan bu yolsuzluk sonrası derneği devletin karşısında konumlandıranlar da şimdi nerede?

Deniz YUSUFOĞLU
Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:48
SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde AFAD ve Kızılay gibi köklü devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için yarış haline giren isimlerin maskesi, son yapılan Ahbap operasyonuyla düştü. Babala TV üzerinden açtığı dezenformasyonla deprem bölgesinde "Baraj patladı" yalanını yayarak arama kurtarma çalışmalarını aksatan ve insanların enkaz altında can vermesine neden olduğu ileri sürülen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, halktan topladığı paraları doğrudan Ahbap'ın şaibeli havuzuna aktardığını itiraf etmişti. Uğur, Fatih Portakal ile yaptığı bir canlı yayında, "Ahbap ile ortak çalışıyoruz. Bize gelen para öncelikle Ahbap yetkililerine iletiliyor" demişti.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat döneminde 7 milyar liraya yakın para toplayan Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Toplamda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li eski İBB Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı avukat Ece Güner'in de olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

ŞİFRELERİNİ VERMEDİ

Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce Almanya'ya gitmek üzere Düsseldorf ve Hannover'e uçuş biletleri aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını öğrenince karayolu ile İzmir'e hareket eden Levent'in, buradan deniz yoluyla ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Çantasında el konulan 4 cep telefonunun şifresini polise vermeyen Levent'in cihazlarını açmak için siber ekipler çalışıyor.

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SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin raporlarında, Haluk Levent'in rüşvet suçundan tutuklu kardeşi Berkant Acil ve AHBAP çevresindeki devasa fon hareketliliği listelendi. Levent'in kardeşi Berkant Acil'in şahsi hesaplarında 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 262 milyon TL giriş, 255 milyon TL çıkış tespit edildi. Berkant Acil'e ait Koşan Adam müzik şirketinin hesaplarında 3 yılda toplam 511 milyon TL giriş ve 480 milyon TL çıkış hareketliliği saptandı. Koşan Trade şirketinde ise sadece 2024 yılında 100 milyon TL girişe karşılık 163 milyon TL çıkış yapıldığı belirlendi. Kuyumcu, döviz büroları ve ortaklık bağı olmayan şirketlerden gelen bu paraların kaynağı araştırılıyor.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

10 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Dosyanın en dikkat çeken figürü, Berkant Acil ile birlikte rüşvetten tutuklanan ve Levent'in hesaplarını kullandığı iddia edilen yardımcısı Yeliz Kaya oldu. Berkant Acil'in hesabına nakit yatırılan 1,5 milyon doların ertesi gün Kaya'nın hesabına aktarıldığı saptandı. AHBAP Derneği'nde resmi bir görevi olmamasına rağmen Kaya'nın hesabı üzerinden 2024'te derneğe 23 milyon TL gönderildiği, ayrıca Kaya'nın şirket adına 2025 ve 2026 yıllarında toplam 100 taşınmaz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği kayıtlara girdi. Soruşturmaya, Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk dosyası da eklendi. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesinin rüşvet karşılığında Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu "Sur Müzik" şirketine verildiği öne sürüldü.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

Köse'nin, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in diğer şirketinde de ortak olduğu ve rüşvetten tutuklandığı kaydedildi. Kağıt üzerinde ihaleyi Sur Müzik kazanmış görünse de organizasyonu fiilen Berkant Acil'in şirketi yürüttü. MASAK, birçok belediyeden benzer yöntemle "vitrin şirketler" üzerinden ihaleler alındığını, hakedişlerin dönüp dolaşıp Berkant Acil'in hesaplarına geldiğini belirledi. Ayrıca festivallerde sahne alan sanatçılara ihale dosyasındakinden çok daha düşük ücretler ödenerek sahte faturalarla nakit para oluşturulduğu ve bu paraların sisteme sokulduğu iddia ediliyor.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

KUMAR VE BAHİS

MASAK raporunda, AHBAP Derneği ile organik bağı olan ve Haluk Levent'in solistliğini/ menajerliğini yapan dernek yöneticilerinin milyarlık hacimleri de yer aldı. Dernek kurucularından Alper Çelik'in 1,5 milyar TL, dernek çalışanı Zafer Yay'ın 3 milyar TL, Levent'in solisti ve yardımcılarından Emrah Gödeliner'in ise 2 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Soruşturma verilerine göre Haluk Levent'in; dernek kurucusu Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal ve yasa dışı bahis oynadığı, bu paranın 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı.

Alper Çelik'in hesaplarından ayrıca şans oyunları firmalarına 280 milyon TL, aracı kurumlara ise 68 milyon TL aktarıldığı belirlendi.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

ŞOFÖRE 'HARÇLIK' ASİSTANA 'KANSER' KURGUSU

Hesapların yönetiminin doğrudan Haluk Levent'te olduğu, dernek çalışanlarına yapılan milyonlarca liralık para çıkışlarının "harçlık" olarak açıklandığı saptandı. Şoför Halil Bostancı'ya gönderilen 6.5 milyon liranın ise "Haluk Levent'in kişisel ihtiyaçları" olarak izah edilmeye çalışıldığı aktarıldı. Teknik takibe takılan yazışmalarda Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'ya bazı kişilere "mide kanseri olduğuna ve acil para aradığına" dair yalan haber yaymasını söylediği, alacaklıları oyalamak için kendisinden ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği saptandı.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

ORTAK OLANLAR ŞİMDİ ÇARK EDİYOR

6 Şubat depremlerinin ardından kuruculuğunu Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneği'ne çok sayıda ünlü isim ve siyasetçi sosyal medyadan destek mesajları yağdırmıştı. İşte o dönem AHBAP'a siper olan ve bağış çağrısı yapan isimlerin öne çıkan paylaşımları:

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

Mansur Yavaş (Ankara BB Başkanı): Dernekle ortak projeler yürüterek destek vermiş ve "Gün ayrışma değil dayanışma günüdür. AFAD da bizim, AHBAP da bizim" ifadelerini kullanmıştı. Toplanan paraları derneğe aktardığını belirterek, "Ortada devlet mevlet yok. Tek yol Haluk Levent'in AHBAP'ı var" şeklindeki skandal paylaşımıyla gündeme gelmişti.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

Tarkan & Yalın: Haluk Levent'in çağrısına ortak olan sanatçılar, "AFAD da bizim AHBAP da! Yanındayım" mesajlarıyla derneğe açık destek ilan etmişlerdi.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

Özgür Demirtaş & Feyza Altun: Demirtaş ağlayarak "Ahbap, Oğuzhan Uğur... Kim varsa..." diyerek bağış isterken; Altun, "AHBAP'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" diyerek devleti hedef göstermişti.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

Gökhan Özoğuz- Pelin Batu: Özoğuz, "Ülkeyi ilk defa bu kadar sahipsiz hissediyorum" derken; Batu, "Devlet yoktu ama halk ve AHBAP vardı" paylaşımıyla duyguları sömürmüştü.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

Şahan Gökbakar, Demet Akalın, Gülben Ergen, Hadise, Merve Dizdar: Milyonlarca takipçilerine seslenen ünlüler, "Ahbap'ın ihtiyaç listelerine destek olun, birlik olma zamanı" çağrıları yapmıştı.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

Berna Laçin: Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve AKUT gibi" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Eda Ece'nin o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde yaptığı konuşma tekrar dolaşıma girdi. Ece o dönem konuşmasında, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

60 MİLYON DOLAR ARANIYOR

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporunda, AHBAP'ın yurt dışından aldığı 1,3 milyon euro ve 3 milyon dolarlık yardımları resmi makamlara bildirmediği, mali kayıtları usulsüz tuttuğu vurgulandı. Müfettişler, yurt dışından geldiği öne sürülen 60 milyon doların kaynağının araştırılması ve dernek paralarının kişisel faaliyetlerde (bahis vb.) kullanılıp kullanılmadığının tespiti için incelemeyi derinleştirdi.

#MASAK #HALUK LEVENT