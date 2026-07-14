SON DAKİKA | Asrın felaketinde devleti karalama yarışına girmiştiler! Foyası ortaya çıkan ’Ahbap Korosu’ şimdi nerede?

KUMAR VE BAHİS

MASAK raporunda, AHBAP Derneği ile organik bağı olan ve Haluk Levent'in solistliğini/ menajerliğini yapan dernek yöneticilerinin milyarlık hacimleri de yer aldı. Dernek kurucularından Alper Çelik'in 1,5 milyar TL, dernek çalışanı Zafer Yay'ın 3 milyar TL, Levent'in solisti ve yardımcılarından Emrah Gödeliner'in ise 2 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Soruşturma verilerine göre Haluk Levent'in; dernek kurucusu Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal ve yasa dışı bahis oynadığı, bu paranın 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı.



Alper Çelik'in hesaplarından ayrıca şans oyunları firmalarına 280 milyon TL, aracı kurumlara ise 68 milyon TL aktarıldığı belirlendi.