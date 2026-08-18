SON DAKİKA | Atina’nın uykusunu kaçıracak tarihi hamle! İşte deniz parklarına ilişkin merak edilenler

2- Gelişme, Yunanistan'ın geçen yıl ilan ettiği parklarkonusuyla bağlantılı mı?

Yunanistan'ın ilan ettiği deniz parkları Türkiye için herhangi bir hukuki sonuç doğurmuyor. Türkiye'nin, uluslararası hukuka uygun olarak, çevre denizlerinde koruma alanları ilan edilmesine yönelik çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Yunanistan ise çevre programlarını siyasi hamle olarak, Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanıyor.