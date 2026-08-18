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SON DAKİKA | Atina’nın uykusunu kaçıracak tarihi hamle! İşte deniz parklarına ilişkin merak edilenler
SON DAKİKA | Atina’nın uykusunu kaçıracak tarihi hamle! İşte deniz parklarına ilişkin merak edilenler
Son dakika haberi: Türkiye, mavi vatanda geri adım atmıyor. Diplomasi ve sahadaki adımlardan sonra sıra idari ve çevre korunmasında. Muğla-Fethiye ile Antalya-Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın Deniz Milli Parkı olması, Yunanistan'ı panikletti.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 07:30
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 07:31