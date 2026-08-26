Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş ile 7 CHP'li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 23 yıl hapis cezası verilirken, eşi Yeşim Akpolat'ın yanı sıra baldızı, kayınbiraderi, eşinin eniştesi, eski şoförü ve ABD'de yaşayan arkadaşına da aklama suçundan hapis ve adli para cezası verilmesi kararlaştırdı. Hükümde, 19 sanığa toplam 10 milyon 25 bin 600 TL adli para cezası verilirken toplamda 71 sanık ceza aldı. İşte detaylar…

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 10:50
SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi. 200 sanıklı davada kararını açıklayan mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı 2 kez "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA RÜŞVET CEZASI

Mahkeme, tutuklu sanıklar Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'e "rüşvet" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara "rüşvet" suçundan 6 yıl 8 ay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 5 yıl 10 ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise "rüşvet" suçundan beraatine karar verildi.

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

"ÖRGÜT" SUÇLAMALARINDAN BERAAT

Aziz İhsan Aktaş ile Baki Nugay'ın "örgüt kurma" suçundan beraatine karar veren mahkeme, 26 sanığın "örgüte üye olma", 4 sanığın ise "örgüte yardım etme" suçlarından beraatini kararlaştırdı.

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SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

AKPOLAT'IN EŞİNE HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme, Rıza Akpolat'ın eşi tutuksuz sanık Yeşim Akpolat'ı "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 781 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca heyet, Bebek, Ortaköy ile Beykoz'daki 3 taşınmaz ve bir otomobilin müsaderesine karar verdi.

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

BALDIZ VE ENİŞTEYE AKLAMADAN CEZA

Rıza Akpolat'ın eşinin eniştesi Burak Kangal, "mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 625 bin TL para cezasına çarptırıldı. Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'a ise aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 312 bin TL para cezası verildi. Akpolat'ın, 23 Aralık 2024'te Beykoz Acarkent'te bulunan 5 milyon 250 bin dolar değerindeki villayı eşi Yeşim Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal üzerine satın aldığı iddia ediliyordu. Mahkeme, söz konusu villanın müsaderesine karar verdi.

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

KAYINBİRADERE 6 YIL 8 AY

Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, "resmî belgede sahtecilik" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis ve 1 milyon 111 bin TL para cezasına çarptırıldı. Akpolat'ın kayınbiraderinin üzerine satın aldığı iddia edilen Bebek'teki milyonluk daire hakkında da mahkeme müsadere kararı verdi.

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

AKPOLAT'IN ABD'DEKİ ARKADAŞI CEZA ALDI

Rıza Akpolat'ın Amerika'da yaşayan arkadaşı tutuksuz sanık Rabil Aktan, "mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 390 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Aktan'ın üzerine kayıtlı, Rıza Akpolat'ın kullanımında olan "34 RY 024" plakalı aracın da müsaderesine karar verildi.

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

AYDAR'IN BABASINA "RÜŞVET"TEN 5 YIL 10 AY

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası Mustafa Aydar'a "rüşvet" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

Aziz İhsan Aktaş'ın çalışanı Akın Kumanlı'ya ise "rüşvete aracılık" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Rıza Akpolat'ın eski şoförü Taner Çuhadar da "mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 156 bin TL para cezasına çarptırıldı.

(Görsel: Mustafa Aydar)

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ŞİRKETLERİ İADE EDİLDİ

Heyet, 29 sanığı "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırdı. Kararda, sanık Aziz İhsan Aktaş'a ait şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına ve şirketlerin iadesine karar verildi.

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

19 SANIĞA 10 MİLYON 25 BİN TL'LİK ADLİ PARA CEZASI

Aralarında Rıza Akpolat ve eşi Yeşim Akpolat'ın da bulunduğu 19 sanığa toplam 10 milyon 25 bin 600 TL adli para cezası verildi. Sanıkların para cezalarını 24 eşit taksitle ödemelerine hükmedildi. Mahkeme, Rıza Akpolat'a tek başına 4 milyon 882 bin 500 TL adli para cezası verdi.

71 SANIK CEZA ALDI, 127 SANIK BERAAT ETTİ

Özetle, 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme 127 sanığın beraatine karar verdi. 71 sanık çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

#RIZA AKPOLAT #ABD #AZİZ İHSAN AKTAŞ #CHP #BEŞİKTAŞ