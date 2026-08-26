Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş davasında Rıza Akpolat’ın ailesine ceza yağdı! Eşi, baldızı, kayınbiraderi ve eski şoförü de listede: Tam 10 milyon TL…

SON DAKİKA… Aziz İhsan Aktaş ile 7 CHP'li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 23 yıl hapis cezası verilirken, eşi Yeşim Akpolat'ın yanı sıra baldızı, kayınbiraderi, eşinin eniştesi, eski şoförü ve ABD'de yaşayan arkadaşına da aklama suçundan hapis ve adli para cezası verilmesi kararlaştırdı. Hükümde, 19 sanığa toplam 10 milyon 25 bin 600 TL adli para cezası verilirken toplamda 71 sanık ceza aldı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 10:50