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SON DAKİKA | Bakırköy Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu: 68 gözaltı kararı! 2024-2026 yıllarına ait 42 ihale mercek altında
SON DAKİKA | Bakırköy Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu: 68 gözaltı kararı! 2024-2026 yıllarına ait 42 ihale mercek altında
Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale usulsüzlükleri ve rüşvet iddiaları üzerine CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 68 kişiden 56'sı gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:22