SON DAKİKA | Bakırköy Belediyesi’ne ’ihale’ operasyonu: 68 gözaltı kararı! 2024-2026 yıllarına ait 42 ihale mercek altında

68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.