Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti'de MYK'yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti'de MYK'yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün toplanacak. İşte İç ve dış siyasetteki son gelişmelerin ele alınacağı kritik toplantıyı oluşturacak masadaki ana gündem maddeleri.

Resul Ekrem Şahan
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:54
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti’de MYK’yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanacak. İç ve dış siyasetteki son gelişmelerin ele alınacağı toplantının ana gündemini "Terörsüz Türkiye" süreci, ekonomide yılın ikinci yarısında atılacak adımlar, yaz dönemi saha çalışmaları ve partinin 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları oluşturacak.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti’de MYK’yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

MYK toplantısında ilk sırada "Terörsüz Türkiye" başlığı yer alacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle yürüttüğü temasların ardından gözler yasal düzenleme sürecine çevrilirken, hazırlanan çerçevenin MYK'da bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti’de MYK’yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

Yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerinin de bir araya gelmesi öngörülürken, düzenlemenin ortak imzaya açılması için izlenecek yol haritası ve yürütülecek siyasi temaslar da masaya yatırılacak.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti’de MYK’yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

DAR GELİRLİLERİN ALIM GÜCÜ

Toplantının ekonomi başlığında ise yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan adımlar ele alınacak. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesinin ardından dar gelirli vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik yeni politikalar değerlendirilecek.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti’de MYK’yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve uygulanacak yeni tedbirler de MYK'nın gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alacak.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti’de MYK’yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

25. YIL KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kutlayacağı 25. kuruluş yıl dönümü programı da toplantıda ayrıntılarıyla görüşülecek. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek kutlamaların teması, program akışı, kullanılacak sloganlar ve organizasyona ilişkin hazırlıklar MYK üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti’de MYK’yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

Öte yandan Meclis'in ağustos ayında çalışmalarına ara vermesinin ardından 1 Ekim'e kadar sürdürülecek saha programı da toplantıda ele alınacak.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti’de MYK’yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri

Milletvekilleri ve teşkilatların yaz dönemi boyunca vatandaşlarla gerçekleştireceği buluşmaların takvimi, izlenecek iletişim stratejisi ve saha çalışmalarının yol haritası MYK'da netleştirilecek.