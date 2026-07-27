Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti'de MYK'yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti'de MYK'yı topluyor! İşte kritik toplantıda masadaki gündem maddeleri
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün toplanacak. İşte İç ve dış siyasetteki son gelişmelerin ele alınacağı kritik toplantıyı oluşturacak masadaki ana gündem maddeleri.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:54