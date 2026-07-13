Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu
Son dakika haberi: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o gece şehit düşen 253 kahramanın emanetleri yalnız bırakılmıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Derneği, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit aileleri ve gazilere ulaşarak hem sosyal hem de hukuki destek sağlıyor. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç SABAH'a yaptığı özel açıklamada, "15 Temmuz bir direniş destanıdır. Millet Erdoğan'a, Erdoğan millete güvendi. O gece yazılan destan mazlum milletlerin de ilham kaynağı oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:30