SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Onların yaşadığı sağlık, eğitim, istihdam ve ekonomik sorunlarla birebir ilgileniyoruz. Bize ulaşan hiçbir aileyi yalnız bırakmıyoruz. İlgili kurumlarla görüşerek sorunların çözümü için takipçi oluyoruz. 15 Temmuz'u sadece yıldönümünde hatırlanacak bir tarih olarak görmüyoruz.



