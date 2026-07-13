Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Son dakika haberi: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o gece şehit düşen 253 kahramanın emanetleri yalnız bırakılmıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Derneği, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit aileleri ve gazilere ulaşarak hem sosyal hem de hukuki destek sağlıyor. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç SABAH'a yaptığı özel açıklamada, "15 Temmuz bir direniş destanıdır. Millet Erdoğan'a, Erdoğan millete güvendi. O gece yazılan destan mazlum milletlerin de ilham kaynağı oldu" dedi.

HARUN SEKMEN
Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:28 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:30
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi, Türk milletinin destansı direnişiyle bertaraf edilirken, aradan geçen 10 yılda o gece verilen mücadelenin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Darbe girişiminde şehit olan 253 kahramanın aileleri ile gazilerin her zaman yanında olan 15 Temmuz Derneği, yalnızca yıl dönümlerinde değil yılın her döneminde yürüttüğü faaliyetlerle dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Merkezi İstanbul'da bulunmasına rağmen Türkiye'nin yaklaşık 60 ilinde yaşayan şehit aileleri ve gazilerle sürekli irtibat halinde olan dernek, sağlık, eğitim, istihdam, ekonomik destek ve hukuki süreçler başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütüyor.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Dernek yetkilileri, ihtiyaç duyulan her konuda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak ailelerin yaşadığı sorunların çözümü için girişimlerde bulunuyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

SABAH'a konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehitlerin geride bıraktığı ailelerin milletin emaneti olduğunu belirterek, "15 Temmuz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği eşlerinin ve çocuklarının insanca yaşayabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Onların yaşadığı sağlık, eğitim, istihdam ve ekonomik sorunlarla birebir ilgileniyoruz. Bize ulaşan hiçbir aileyi yalnız bırakmıyoruz. İlgili kurumlarla görüşerek sorunların çözümü için takipçi oluyoruz. 15 Temmuz'u sadece yıldönümünde hatırlanacak bir tarih olarak görmüyoruz.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

O gece verilen mücadele bu milletin ortak hafızasıdır. Gelecek nesillerin de aynı bilinçle yetişmesi için Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetler düzenliyoruz." diye konuştu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

DİRENİŞ DESTANI

15 Temmuz gecesinde bir milletin dirildiğini vurgulayan Turunç, "15 Temmuz bir direniş destanıdır. Millet Erdoğan'a güvendi, Erdoğan da milletine güvendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısıyla milyonlarca insan evinden çıktı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

İnsanlar geri dönmeyi düşünmeden, şehit olmayı göze alarak meydanlara koştu. İşte 40 yıllık hain planı bozan da bu inanç ve bu kararlılık oldu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Başkan Erdoğan bir an bile tereddüt etmedi. Cennet vatanımızı darbeci alçaklara bırakmadı. Eğer darbe başarılı olsaydı vatan diye bir şey kalmazdı. Erdoğan kararlılığıyla hain darbe girişimini engelledi. Milleti de Erdoğan'ın yanında durdu." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

FETÖ'nün yıllarca devletin kurumlarına sinsice sızarak darbe zemini hazırladığını dile getiren Turunç, "O gece insanlar çocuklarıyla, eşleriyle helalleşerek sokağa çıktı. Çünkü mesele sadece bir hükümet meselesi değildi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Mesele vatanın, bayrağın ve devletin bekasıydı. 15 Temmuz'da verilen mücadele sadece bizim tarihimize geçmedi. Dünyadaki mazlum milletlere de ilham oldu. Darbelere, vesayet girişimlerine ve emperyalist planlara karşı direnen toplumlar, Türk milletinin o gece ortaya koyduğu iradeyi örnek aldı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Biz ekmeğimizi paylaşırız ama vatanımızı asla paylaşmayız. Çünkü vatan sevgisi imandandır. Bu anlayış olduğu sürece bu millet hiçbir hain girişime boyun eğmeyecektir.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve bu destanı gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

HANEMİZE ŞEHİTLİK MAKAMI GELDİ

İstanbul'da yaşayan bir şehit ailesini ziyarete gittiklerini anlatan Turunç, 'Çok kibar bir şekilde bir eksikliklerinin olup olmadığını sorduk. Şehidimizin muhterem eşi ne dediğimizi anladı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çağırdı milyonlar meydanlara aktı! 15 Temmuz direnişi mazlum milletlere umut oldu

Ve 'Bizim hanemize şehitlik makamı girdi. Bundan daha yücesi olmaz. Ne isteyeyim ki' dedi. Bu feraset ve tevekkül beni ve yanımda bulunanları çok etkiledi." dedi.

#15 TEMMUZ #FETÖ