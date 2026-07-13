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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'ye liderlik edecek! Tarihi NATO Zirvesi sonrası Külliye'de kritik toplantı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'ye liderlik edecek! Tarihi NATO Zirvesi sonrası Külliye'de kritik toplantı
Son dakika haberi: Bütün dünyanın hayran kaldığı Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de gerçekleşecek olan ilk Kabine Toplantısı'na liderlik edecek. Toplantının ana gündem maddelerini CAATSA yaptırımları, F-35'ler ve S400 savunma sistemi oluştururken diğer yandan da dış politika, iç siyaset ve ekonomik gelişmeler de toplantıda konuşulan maddeler arasında yer alacak. İşte Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:26