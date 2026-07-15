SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

13 Temmuz 2016: Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının koordinasyonunda iki F-16 daha havalandırıldı. Akıncı Üssü iddianamesinde, Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin Sönmezateş'in Ankara'dan Dalaman'a gönderdiği iki F-16'nın, Erdoğan'ın bulunduğu otel ve çevresini yeniden havadan fotoğrafladığı ve bu uçuşun suikast hazırlığının bir parçası olduğu ifade edildi.

Aynı gün eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in Marmaris Bot Komutanlığını arayarak Başkan Erdoğan'ın nerede olduğunu, ne zaman hareket edeceğini ve alınan tedbirler hakkında bilgi istediği tespit edildi.

14 Temmuz 2016: Eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, sabah saat 10.00'da Marmaris Bot Komutanlığını yeniden aradı. Alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi alan Üstem, Başkan Erdoğan'ın nerede olduğunu, köşkte bulunup bulunmadığını, köşke gelip gelmeyeceğini, köşkte değilse nerede kaldığını sordu.



