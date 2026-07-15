Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ'nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ'nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

Son dakika haberi: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin asıl hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Suikast timi, darbe girişimi gecesi Erdoğan ve ailesinin Marmaris'te konakladığı otele saldırdı. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak ve torunu Ahmet Akif Albayrak saldırıdan hemen önce otelden helikopterle ayrıldı. Böylece FETÖ'nün planları boşa çıktı.

Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 15.07.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 06:47
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 Temmuz 2016'da Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldıktan sonra ailesiyle birlikte 11 Temmuz 2016'da Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Grand Yazıcı Otel'de tatile başladı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak ve torunu Ahmet Akif Albayrak da otelde konakladı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), darbe girişiminden önce Başkan Erdoğan'ın Marmaris programını takibe aldı. Otel ve çevresi fotoğraflandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

İKİ ADET F-16 HAVALANDI

12 Temmuz'da Diyarbakır Üssü'nden kaldırılan iki F-16, 13 Temmuz'da ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının koordinasyonunda havalanan iki F-16, Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel ve çevresinde havadan fotoğraflama yaptı. 15 Temmuz gecesi Grand Yazıcı Otel'de açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bu milli iradeye yönelik bir ayaklanma hareketidir" dedi. Erdoğan'ın bu açıklaması Anadolu Ajansı ve TRT'den yayınlanmadı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

Başkan Erdoğan daha sonra A Haber ekranlarından halka seslenerek vatandaşları meydanlara davet etti ve "Bizler dik duracağız, milletçe el ele, omuz omuza vereceğiz. Hiç endişeli olmayalım, bunu başarılı bir şekilde atlatacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, ailesiyle birlikte Marmaris'ten ayrılarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Darbeciler, Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçağı tespit etmek amacıyla iki F-16 kaldırdı ancak başarılı olamadı. Başkan Erdoğan havalimanında vatandaşlarla buluşarak FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkıyla birlikte hareket etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

İŞTE O TARİHİ SÜREÇ VARŞOVA DÖNÜŞÜ MARMARİS DAVETİ

8-9 Temmuz 2016: Başkan Erdoğan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Resmi temaslarının ardından saat 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece" adlı kitabında yer alan bilgilere göre, Grand Yazıcı Otel'in sahibi Serkan Yazıcı, Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'ı karşılayarak bayramını kutladı ve kendisini Marmaris'teki oteline davet etti. Erdoğan, otelin uygunluğunun incelenmesi için Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ı görevlendirdi. Aynı akşam Marmaris'e giden Hasan Doğan, yaptığı incelemenin ardından otelin uygun olduğu yönündeki değerlendirmesini Başkan Erdoğan'a sundu ve tatil programı için hazırlıklar başlatıldı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

ERDOĞAN'IN MARMARİS'E GİDECEĞİNİ DUYDU

10 Temmuz 2016: Hasan Doğan, Koruma Müdürü Muhsin Köse'yi arayarak Başkan Erdoğan'ın 11 Temmuz'da Marmaris'e gideceğini bildirdi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi. Muhsin Köse de öncü güvenlik ekibini Marmaris'e gönderdi ve helikopterle gidecek görevlileri aramaya başladı.
Bu sırada Cumhurbaşkanlığı doktorlarından Burak Akçay, mesai arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyordu.
Aynı masada FETÖ'cü Başyaver Ali Yazıcı da bulunuyordu.
Muhsin Köse'nin telefonunu hoparlörde alan Burak Akçay, görevi teyit etmek amacıyla "Tamam müdürüm, Grand Yazıcı Otel'e gidiyoruz." ifadelerini kullandı. Kitaba göre bu konuşmayı duyan Ali Yazıcı, Marmaris'teki programı öğrendikten sonra "Bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor." diyerek masadan ayrıldı ve kısa süre sonra geri döndü.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

AİLE GRAND YAZICI OTEL'DE, HELİKOPTER İSE OKLUK KOYU'NDA

11 Temmuz 2016: 11 Temmuz'da Başkan Erdoğan ve ailesi helikopterle İstanbul'dan Marmaris'e hareket etti. Ancak Aydın ile İzmir arasında uçuş sırasında helikopter arıza sinyali verdi. Pilot, en yakın havalimanına inilmesi gerektiğini bildirdi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Aydın Çıldır Havalimanı'na acil iniş yapıldı. Daha sonra Serkan Yazıcı'ya ait helikopter Aydın Çıldır Havalimanı'na geldi. Başkan Erdoğan ve beraberindekiler bu helikopterle Marmaris'e ulaştı.
Erdoğan ve ailesi Grand Yazıcı Otel'deki kendilerine tahsis edilen villaya yerleşirken, arıza yapan helikopter onarımın ardından önce İzmir'e, ardından Okluk Koyu'na götürüldü.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

FETÖ'CÜLER OTEL VE ÇEVRESİNİ FOTOĞRAFLADI

12 Temmuz 2016: Diyarbakır Üssü'nden iki F-16 uçağı kaldırılarak Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel ve çevresinde fotoğraflama yapıldı.
Akıncı Üssü iddianamesinde, aylık uçuş planında yer almamalarına rağmen Dalaman'a uçan F-16'ların, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığından alınan onayla havalandığı, Dalaman'a inmeden önce Marmaris'te Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel ve çevresini havadan fotoğrafladığı belirtildi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

13 Temmuz 2016: Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının koordinasyonunda iki F-16 daha havalandırıldı. Akıncı Üssü iddianamesinde, Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin Sönmezateş'in Ankara'dan Dalaman'a gönderdiği iki F-16'nın, Erdoğan'ın bulunduğu otel ve çevresini yeniden havadan fotoğrafladığı ve bu uçuşun suikast hazırlığının bir parçası olduğu ifade edildi.
Aynı gün eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in Marmaris Bot Komutanlığını arayarak Başkan Erdoğan'ın nerede olduğunu, ne zaman hareket edeceğini ve alınan tedbirler hakkında bilgi istediği tespit edildi.
14 Temmuz 2016: Eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, sabah saat 10.00'da Marmaris Bot Komutanlığını yeniden aradı. Alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi alan Üstem, Başkan Erdoğan'ın nerede olduğunu, köşkte bulunup bulunmadığını, köşke gelip gelmeyeceğini, köşkte değilse nerede kaldığını sordu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

15 Temmuz 2016: Öğle saatlerinde eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in emir subayı Burhan Gülnar, Marmaris Bot Komutanlığını arayarak Üstem'in askeri hattan görüşmek istediğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hakan Üstem'in bir hafta boyunca Marmaris Bot Komutanlığını defalarca aradığı, Okluk Koyu'ndaki gelişmeleri, alınan önlemleri, Başkan Erdoğan'ın orada olup olmadığını, köşke gelip gelmeyeceğini, köşkte değilse hangi otelde kaldığını öğrenmeye çalıştığı belirtildi. Aynı gün Başkan Erdoğan'ın Deniz Yaveri Şafak Deliacı'nın da Marmaris Bot Komutanı'nı aradığı öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Osman Kılıç ise operasyonel hat üzerinden Grand Yazıcı Otel'i aradı.
Yaklaşık 257 saniye süren görüşmede Başkan Erdoğan'ın otelde kalıp kalmadığını öğrenmeye çalıştı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

ERDOĞAN: "BU MİLLİ İRADEYE YÖNELİK BİR AYAKLANMA HAREKETİ"

15 Temmuz 2016: Başkan Erdoğan, Grand Yazıcı Otel'de yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu milli iradeye yönelik bir ayaklanma hareketidir." dedi.
Erdoğan'ın açıklaması sırasında yanında Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.
Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması Anadolu Ajansı ve TRT'den yayınlanmadı.
16 Temmuz 2016 - 00.20: Fetullahçı Terör Örgütü, Başkan Erdoğan'ın uçakla Marmaris'ten ayrılma ihtimaline karşı Akıncı Üssü'nden iki F-16 kaldırdı. Uçakların görevi Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan uçağı önlemekti. Önleme uçuşunun başarılı olması ve uçağın zorla indirilmesi halinde operasyonun şeklinin değiştirilmesinin planlandığı belirtildi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

00.32: A Haber, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te yaptığı ve ajansların servis etmediği görüntüleri yayınladı.
00.33: Başkan Erdoğan, A Haber ekranlarından halka seslenerek vatandaşları meydanlara davet etti. "Bizler dik duracağız, milletçe el ele, omuz omuza vereceğiz. Hiç endişeli olmayalım, bunu başarılı bir şekilde atlatacağız." ifadelerini kullandı.
00.40: Başkan Erdoğan, beraberindekilerle birlikte kaldığı villadan ayrılarak araçlarla helikopter pistine geçti. Işıkları kapatılan helikopter havalandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Dalaman Havalimanı'na gidildi.
ATA uçağı bu sırada Dalaman Havalimanı'nda hazır bekletiliyordu.
Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri de alınmıştı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

01.30: Başkan Erdoğan'ı taşıyan helikopter, elektronik tanıtma sistemi (IFF) kapalı şekilde Dalaman Havalimanı'na indi. İlk anda ATA uçağı fark edilemediği için kısa süreli panik yaşandı. Pilotla irtibat kurulmasının ardından helikopter yeniden havalanarak uçağın bulunduğu noktaya geçti.
01.43: Başkan Erdoğan ve beraberindekiler helikopterden inerek ATA uçağına bindi. ATA uçağı kısa süre sonra Dalaman Havalimanı'ndan sorunsuz şekilde havalandı.
01.38: Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nden mühimmat yüklü iki F-16 daha kaldırıldı. Pilotluğunu Oğuz Alper Emrah'ın yaptığı ilk uçak, Cumhurbaşkanlığı uçağını tespit edemeyince Ankara üzerinde alçak uçuş yaptıktan sonra üsse döndü. Pilotluğunu İlker Hazinedar'ın yaptığı ikinci F-16 da verilen talimat doğrultusunda Afyon istikametine yöneldi ancak herhangi bir tespit yapamayınca Ankara üzerinde alçak uçuş yaptıktan sonra üsse iniş gerçekleştirdi.
02.19: NATO'nun hava trafiği görüntü alma yetkisi Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi tarafından askıya alındı.
03.15: Başkan Erdoğan'ın uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'na indi. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak ve torunlarıyla birlikte uçaktan indi ve havalimanında kendisini bekleyen vatandaşlarla buluştu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

BERAT ALBAYRAK: "İKİ PİLOTTAN BİRİ FETÖ'CÜYDÜ"

Berat Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında yaşanan kritik anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Havada yaşanan kritik sürece de değinen Berat Albayrak, "Son anda Dalaman'a inip uçağa geçtiğimizde, sonradan içlerinden birinin FETÖ'cü olduğunu öğreneceğimiz pilotlar, Sabiha Gökçen'in sıkıntılı olduğunu bildiğimiz halde bizi oraya yönlendirmeye çalıştı. Atatürk Havalimanı için de 'Piste kamyon çekmiş olabilirler, çakılabiliriz' yönündeki tüm engelleme çabalarına rağmen, Mustafa müdürümüzden (Mustafa Çalışkan) aldığımız 'İşlem tamamdır, arkamız sağlam' güvencesiyle Cumhurbaşkanımızı ikna ederek havalimanına güvenle indik" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

UÇAKLARA BOMBALANACAK NOKTALARI BİLDİRDİ

15 Temmuz gecesi "Kurmay Albay"Akıncı 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı olarak görev yapan darbeci Ahmet Özçetin'in, 141'inci Filo'da görevli eski Yüzbaşı Ahmet Tosun ile irtibat halinde olduğu belirlendi. Ahmet Tosun'un, darbe girişimini yöneten ekipten aldığı talimatları gece boyunca pilotlara aktardığı, Polis Özel Harekat Başkanlığı, TÜRKSAT, TBMM ve Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının bombalanmasına ilişkin emirleri ilettiği tespit edildi. Tosun'un, Başkan Erdoğan'ın uçağını engellemekle görevlendirilen eski pilot Kurmay Yüzbaşı Oğuz Alper Emrah'a telsizden, "Önleyeceğiniz uçak muhtemel Cumhurbaşkanlığı uçağı, forsu olacak, kocaman bir uçak." talimatını verdiği belirtildi. İfadesinde Ahmet Tosun, Ahmet Özçetin'in kendisinden Başkan Erdoğan'ın uçağının Dalaman ya da Antalya'dan kalkmış olabileceğini araştırmasını ve radar izlerini bulmasını istediğini anlattı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

'YUNANİSTAN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ'

Albayrak, o gece üç helikopterin bölgede keşif yaptığını belirterek şu bilgileri paylaştı: "hasan doğan bey büyük kahramanlık gösterdi. farklı alternatifleri değerlendirdik. otelin sahibi serkan yazıcı'dan 'gerekirse sizi yunan adalarına götürebiliriz' teklifi geldi ancak cumhurbaşkanımız bunu kabul etmedi. cumhurbaşkanımızın görüntülerini anadolu ajansı ve trt'ye ulaştırdığımızı düşünüyorduk ancak ulaştıramadığımızı fark edince ulusal televizyonlarla bağlantı kurduk. dört farklı alternatif oluşturduk. uçak havalandıktan sonra cumhurbaşkanımız son kararını vererek istanbul'a gitmeyi tercih etti. cumhurbaşkanımız darbe girişimini öğrendiğinde son derece sakin davrandı. milyonlarca insanın duasıyla bu süreci atlattık."

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

KORUMA POLİSİ VE POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece" adlı kitabında, darbecilerin Grand Yazıcı Otel'e girişi şöyle anlatılıyor: "Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin başında Binbaşı Şükrü Seymen bulunuyordu. MAK ekibi ise Binbaşı Taner Berber komutasında geri güvenliği sağlıyordu. Gökhan Şahin Sönmezateş ile Haldun Gülmez, Mehmet Cantaz, Hasan Aslanbay ve Selman Çankaya ise helikopterde bulunuyor, otel üzerinde tur atarak bölgeye ateş açıp operasyonun havadan güvenliğini sağlıyordu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

Cumhurbaşkanlığı koruma personelinin teslim olmaması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada villanın dış güvenliğini sağlayan koruma polisi Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeciler daha sonra sahil kısmına yöneldi. Casa De Maris Oteli önünde olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşmaları üzerine yeniden çatışma yaşandı. Açılan ilk ateşte Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu, çok sayıda polis memuru da yaralandı."

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ’nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu

DARBECİ ASKERLER YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA DA ŞÜPHELİ

Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan Astsubay Aydın Özsıcak ile Yarbay Davut Uçum'un, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin hayatını kaybettiği helikopter olayına ilişkin yeniden açılan soruşturmada da şüpheli oldukları belirtildi. Özsıcak ve Uçum'un, helikopterde bulunan Argus5000 CE ve SKYMAP kayıt cihazlarını aldıkları iddiasıyla daha önce yargılandıkları ancak soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı kaydedildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Yalçın'a ifade veren Aydın Özsıcak ise, "Helikopterin kayıt cihazlarını almam ile Erdoğan'ı almaya giden ekipte yer almam tamamen tesadüf." savunmasını yaptı.

#EMİNE ERDOĞAN #BERAT ALBAYRAK #ESRA ALBAYRAK #MARMARİS #RECEP TAYYİP ERDOĞAN