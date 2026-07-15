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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ'nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ı hedef alan adım adım suikast planı! FETÖ'nün kirli Marmaris tezgahı böyle bozuldu
Son dakika haberi: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin asıl hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Suikast timi, darbe girişimi gecesi Erdoğan ve ailesinin Marmaris'te konakladığı otele saldırdı. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak ve torunu Ahmet Akif Albayrak saldırıdan hemen önce otelden helikopterle ayrıldı. Böylece FETÖ'nün planları boşa çıktı.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 06:47