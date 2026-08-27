SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye’nin liderliğinde adım adım ’Terörsüz Bölge’ye

'ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI'



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(İsrail) Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor. Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ikliminden çekiniyor, biz de bunu ortaya koymak zorundayız" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. SDG'nin feshedilmesinden sonra bir eşik geçilmiş oldu" ifadesini kullandı.