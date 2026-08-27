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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye'nin liderliğinde adım adım 'Terörsüz Bölge'ye

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörden arındırılmış bölge stratejisi işliyor. Tüm engellemeler ve emperyalist planlara rağmen Suriye'de tarihi bir eşik daha aşıldı. SDG kendini feshederek Suriye devletine entegre oldu. Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu barış vizyonu emin adımlarla ilerliyor.

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 06:46
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye’nin liderliğinde adım adım ’Terörsüz Bölge’ye

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/ SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı. SDG'nin bağımsız askeri varlığına son vererek lağvedildiğini açıklaması, Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu adımla, terörsüz Türkiye ile ilişkili olarak terörsüz Bölge adımı açısından da önemli bir aşama kaydedildi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye’nin liderliğinde adım adım ’Terörsüz Bölge’ye

SİLAHLAR TASFİYE

SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar feshedilerek Suriye ordusu ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi. Ferhat Abdi Şahin'e cumhurbaşkanı danışmanlığı, İlham Ahmed'e ise milletvekilliği teklif edildi. Bu adımlar; Kürtlerin anayasal statüsü, hakları ve anadilde eğitim gibi mutabakat başlıklarıyla doğrudan ilişkilendirildi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye’nin liderliğinde adım adım ’Terörsüz Bölge’ye

10 YILLIK VİZYON

Bu gelişme, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik konseptlerinin tam kesişim noktasında yer alıyor. Ankara'nın ana önceliği olan Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda paralel, silahlı bir yapılanmanın önlenmesi hedefi gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015'te yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelere ilişkin kararlı tutumunu "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde ilan etmişti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye’nin liderliğinde adım adım ’Terörsüz Bölge’ye

STRATEJİK ZAMANLAMA

TBMM'DE kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile yürütülen iç süreç, Suriye sahasındaki bu tasfiyeyle bölgesel bir ivme kazandı. Başkan Erdoğan'ın Ahlat'ta vurguladığı "Terörsüz Türkiye" hedefi ve bölgesel barış vizyonu, PKK'nın feshi ve SDG'nin lağvedilmesiyle eşzamanlı bir boyut kazandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye’nin liderliğinde adım adım ’Terörsüz Bölge’ye

ANKARA, BÖLÜNMÜŞ SURİYE'YE HEP KARŞIYDI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran gelişmeyi "Türkiye, Suriye krizinin ilk gününden itibaren terör örgütlerinin ve dış müdahalelerin ülkeyi parçalama girişimlerine karşı ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemiştir" diye değerlendirdi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye’nin liderliğinde adım adım ’Terörsüz Bölge’ye

'ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(İsrail) Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor. Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ikliminden çekiniyor, biz de bunu ortaya koymak zorundayız" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. SDG'nin feshedilmesinden sonra bir eşik geçilmiş oldu" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye’nin liderliğinde adım adım ’Terörsüz Bölge’ye

İSRAİL TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAYACAĞINI KABUL ETMİŞ DURUMDA

SDG'nin feshini dış basın da yakından takip etti. Yorumlarda "Dalga etkisi yaratacak, Suriye için dönüm noktası" denildi. Al Jazeera'ye konuşan uzmanlar, SDG'nin feshedilmesinin Suriye'deki diğer silahlı yapılar açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung sitesine göre terörsüz Türkiye süreci Suriye'yi de etkiledi. İsrailli Maariv gazetesi ise "İsrailli yetkililer, Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzunu pratikte engellemenin mümkün olmadığını kabul ediyor" dedi.

#SURİYE #TÜRKİYE