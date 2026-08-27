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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye'nin liderliğinde adım adım 'Terörsüz Bölge'ye
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın barış vizyonu etkisini gösteriyor! Türkiye'nin liderliğinde adım adım 'Terörsüz Bölge'ye
Son dakika haberi: Türkiye'nin terörden arındırılmış bölge stratejisi işliyor. Tüm engellemeler ve emperyalist planlara rağmen Suriye'de tarihi bir eşik daha aşıldı. SDG kendini feshederek Suriye devletine entegre oldu. Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu barış vizyonu emin adımlarla ilerliyor.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 06:46