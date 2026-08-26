SON DAKİKA… Başsavcılık şüpheli ölüm demişti! Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde bilirkişi raporu çıktı: Ağzı ve burnu bir yastıkla kapatılarak...

SON DAKİKA… Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili Feth-i Kabir işlemlerinin ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, otopsi videosunu inceleyen ATK uzmanının şüpheli ölüm raporu sonrası Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında Adam Öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. SABAH, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili bilirkişi raporuna ulaştı. Göğsünde 4 ayrı ekimoz tespit edilen Denizolgun'un boğularak öldürüldüğü şüphesine vurgu yapıldı. İşte detaylar…