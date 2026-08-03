SON DAKİKA | ’Bukalemun’ hain Burkay Karatepe’nin 3 evi! SABAH o hainin yakalandığı hücre evlerini görüntüledi

Karatepe'nin başka bir komşusu Hasan Danışman ise, "Bana Suriyeli olduğunu okumak için şehre geldiğini anlatmıştı. Kağıt ve hurda toplardı. Sonra iletişimimiz kesildi. Haberlerde fotoğrafını görünce çok şaşırdım ve hemen tanıdım" dedi.