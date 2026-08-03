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SON DAKİKA | 'Bukalemun' hain Burkay Karatepe'nin 3 evi! SABAH o hainin yakalandığı hücre evlerini görüntüledi
SON DAKİKA | 'Bukalemun' hain Burkay Karatepe'nin 3 evi! SABAH o hainin yakalandığı hücre evlerini görüntüledi
Son dakika haberi: 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timde yer alan ve kırmızı bültenle aranırken 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanan darbeci eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin hem yakalandığı hücre evi, hem de kiralık olarak tuttuğu iki evi SABAH görüntüledi.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:11