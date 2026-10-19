SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

ORGANİZASYONUMUZ KALİTELİDİR



Sorgu sırasında en dikkat çekici anlardan biri de İBB'deki yetki karmaşası ve kayıt dışı ilişkiler ağı sorulduğunda yaşandı. Kilit isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın İBB bünyesindeki usulsüz para trafiğindeki rolleri sorulduğunda İmamoğlu, Keleş için "Görev tanımında böyle bir şey yok" derken, hemen ardından "Benim kader arkadaşımdır, organizasyonumuz kalitelidir" diyerek kendi içinde çelişkiye düştü. İmamoğlu, Cebeci'deki milyarlık kaçak hafriyat rantı sorulduğunda savcıya "Siz de ben de uzmanı değiliz" cevabını verdi.