Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

Son dakika haberi: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün boyunca yaklaşık 20 saat süren savunması tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. İtirafçı beyanları ve HTS kayıtları gibi somut suçlamalar karşısında suspus olan İmamoğlu, alaycı cevaplarla usulsüzlükleri örtbas etmeye çalıştı.

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Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:18 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:19
SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

Son dakika haberi: İstanbul'da iş adamlarını haraca bağlayan, hakkında 143 ayrı eylemde 161 milyar liralık kamu zararı tespit edilen ve "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun 101'inci celsedeki 4 günlük savunması tamamlandı.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

Davanın siyasi olduğunu öne sürerek tüm iddiaları tek tek çürüteceğini vaat eden ve duruşmaların canlı yayınlanmasını talep eden muhalefet temsilcileri, ortaya saçılan somut itiraf ve deliller karşısında adeta sus pus oldu. Duruşmalar ilerledikçe inandırıcılığını yitiren İmamoğlu'na, mahkeme salonunda sergilediği ciddiyetten uzak tavırlar nedeniyle kendi muhalif çevresince verilen destek de giderek azaldı.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

MAĞDURİYET ALGISI

4 gün boyunca yaklaşık 20 saat süren savunması boyunca dosyadaki somut eylemlere yanıt vermekten kaçınan İmamoğlu, 4 bin sayfalık iddianameyi "iftiraname" olarak adlandırıp mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

Kürsüdeki saatlerini İBB icraatlarını anlattığı slayt gösterileri ve siyasi söylemlerle doldurarak mahkeme salonunu bir miting alanına çevirmek isteyen sanık, savunması sırasında İstiklal Marşı'na atıfta bulunarak "Bu mısra benim için yazılmış" bile dedi. Tarihsel atıflar, duygusal tiratlar ve mağduriyet söylemleriyle kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen İmamoğlu, dosyanın özü olan usulsüzlüklere değinmekten ısrarla kaçındı.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

ÇAPRAZ SORGUDA KÖŞEYE SIKIŞTI

Siyasi nutukların ardından geçilen çapraz sorguda ise İmamoğlu, Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısının teknik soruları karşısında adeta çaresiz kaldı.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

Parti binasının satın alınmasında bavullarla taşınan gayrıresmi paralar ve kasada sayılan milyonlar sorulduğunda, şüpheli para transferlerinde en yakın kurmayları Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in başrolde olduğu görüntüler hatırlatıldı. İmamoğlu ise "İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok, sonradan öğrendim" diyerek sorumluluğu yine en yakın çalışma arkadaşlarının üzerine attı.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

RÜŞVET BAVULLARINI SAVUNDU

İSKİ hak edişleri karşılığında Emirgan'daki Boğaz manzaralı villaları İmamoğlu İnşaat'a devretmek zorunda kaldığını belirten müteahhit Ali Nuhoğlu'nun "Kar etmedim, hak edişler için verdim" itirafları hatırlatıldığında İmamoğlu, "Ben namusumla ticaret yaptım" sözlerine sığındı.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

Duruşmada etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin ile yüzleşen İmamoğlu, Soytekin'in "Bağış denilen her şey rüşvet çıktı. KİPTAŞ hak edişlerinde para sizin adınıza istendi" sorularına "Adem bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim, sana teessüf bile etmiyorum" yanıtını verdi.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

HARACA 'HERKES MEMNUN' SAVUNMASI

Bodrum Ortakent'teki villaların devri ve masa başında elden sayılan 1 milyon euro nakit parayla ilgili sorulara "Babamın parasıdır" demekle yetinen İmamoğlu, paranın kaynağına ilişkin resmi belge sunamadı. Şişli'deki rant iddiaları ve Medicana Hastanesi sürecinde istenen 8 milyon dolarlık usulsüzlük hatırlatıldığında İmamoğlu, "Rızalık alındı, herkes memnun" diyerek skandalı meşrulaştırmaya çalıştı.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

Hastane sahibi Hüseyin Bozkurt bu durumu "haraç" olarak nitelendirmişti. Mahkeme Başkanı, Adem Soytekin'in cezaevindeyken aldığı ve el yazısına benzetilen "Adem dik dur, bizi satma" notunu sorduğunda ise İmamoğlu alaycı bir dille, "Hatırlamıyorum, yazmışsam yazmışımdır. Bizim oralarda horon dik oynanır" yanıtını verdi.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

ORGANİZASYONUMUZ KALİTELİDİR

Sorgu sırasında en dikkat çekici anlardan biri de İBB'deki yetki karmaşası ve kayıt dışı ilişkiler ağı sorulduğunda yaşandı. Kilit isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın İBB bünyesindeki usulsüz para trafiğindeki rolleri sorulduğunda İmamoğlu, Keleş için "Görev tanımında böyle bir şey yok" derken, hemen ardından "Benim kader arkadaşımdır, organizasyonumuz kalitelidir" diyerek kendi içinde çelişkiye düştü. İmamoğlu, Cebeci'deki milyarlık kaçak hafriyat rantı sorulduğunda savcıya "Siz de ben de uzmanı değiliz" cevabını verdi.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

HTS KAYITLARIYLA DALGA GEÇTİ

Duruşma Savcısı, firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez 'sıfır metre' baz birliği vermesini sorduğunda, somut HTS kayıtları karşısında nutku tutulan sanık, "Onu Telekoma sorun ya da bakanlığa sorun, ben o işten anlamam" diyerek dalga geçmeye kalkıştı.

SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu

Savunma havasından ziyade sinirli ve sitemkar tavırlarıyla dikkat çeken, Cumhurbaşkanlığını duruşmada dilinden düşürmeyip yargıyı "Hesaplaşacağız" diyerek tehdit etti. Davanın 3. celsesi 2 Kasım'da başlayacak.

#EKREM İMAMOĞLU #HTS