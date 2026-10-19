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SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu
SON DAKİKA | Çapraz sorguda sıkışan Ekrem İmamoğlu’nun savunma fiyaskosu! Somut suçlamalar karşısında suspus oldu
Son dakika haberi: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün boyunca yaklaşık 20 saat süren savunması tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. İtirafçı beyanları ve HTS kayıtları gibi somut suçlamalar karşısında suspus olan İmamoğlu, alaycı cevaplarla usulsüzlükleri örtbas etmeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:19