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SON DAKİKA | Çetelerin ‘piyon’ çocukları! 'Yeni nesil' pazarlama ve TikTok’taki çocuk avı: “Kardeşim” deyip ölüme yolladılar
SON DAKİKA | Çetelerin ‘piyon’ çocukları! "Yeni nesil" pazarlama ve TikTok’taki çocuk avı: “Kardeşim” deyip ölüme yolladılar
Son dakika haberi: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik iddianame hazırlandı. Suç ortaklığının klasik mafya modellerinden sapan yeni nesil yöntemleri detaylandırıldı. İddianameye göre çete liderleri, devşirdikleri çocukları eylem başına 10 bin ila 50 bin lira arasında 'tek hamlelik vurgun' vaadiyle kandırarak tetikçi olarak kullandı.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 06:36