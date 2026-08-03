SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

Bu hafta içerisinde boşta olan 8 il başkanlığına daha son atamaların yapılması ve ardından 81 il başkanıyla Genel Merkezde kritik bir toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. İl başkanları sonrası belediye başkanlarıyla da toplantı planlanıyor. Bu buluşmalarla kamuoyuna "parti içi birlik-bütünlük görüntüsü" verilecek.



