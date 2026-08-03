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SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter
SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter
Son dakika haberi: CHP yönetimi, eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi CHP içerisindeki 'gizli Yeni Particilere' fırsat vermeyecek. Boşta olan il başkanlıklarına son atamalar bu hafta yapılacak, ilçe başkanlıklarında da ağustos ayında büyük temizlik tamamlanacak. Özgür Özel'in CHP'yi ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı eski PM üyeleri de tek tek ihraç edilecek.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:35