Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

Son dakika haberi: CHP yönetimi, eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi CHP içerisindeki 'gizli Yeni Particilere' fırsat vermeyecek. Boşta olan il başkanlıklarına son atamalar bu hafta yapılacak, ilçe başkanlıklarında da ağustos ayında büyük temizlik tamamlanacak. Özgür Özel'in CHP'yi ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı eski PM üyeleri de tek tek ihraç edilecek.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:34 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:35
SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

Son dakika haberi: CHP-Yeni Parti hattında gerilim son sürat devam ederken, iki partide de gözler bir yandan kongreler takvimine çevrildi.

SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı isimleri "Truva atları" olarak tanımlayan partili kurmaylar, eylül ayında başlatılacak olan kongre takviminde bu paralel ekibe hiçbir fırsat verilmeyeceğini vurguluyor.

SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

BAŞKANLARLA GÖVDE GÖSTERİSİ

Şu ana kadar görevden alınan ya da Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapan il başkanlarının ardından, boşalan il başkanlıklarına yeni hızla atamalar yapılıyor.

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SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

Bu hafta içerisinde boşta olan 8 il başkanlığına daha son atamaların yapılması ve ardından 81 il başkanıyla Genel Merkezde kritik bir toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. İl başkanları sonrası belediye başkanlarıyla da toplantı planlanıyor. Bu buluşmalarla kamuoyuna "parti içi birlik-bütünlük görüntüsü" verilecek.

SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

SIRA İLÇELERE GELİYOR

İl başkanlıklarındaki sürecin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanlıklarına gelecek. Genel Merkez, il başkanlarıyla koordineli bir şekilde ilçe başkanlıklarında da gerekli değişikliklere giderek, kongre takvimi öncesi disiplinsiz görüntüyü kökten çözecek.

SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

Yeni Parti'ye çalışıp, CHP içerisinde disiplinsizlik çıkaran kişiler gerekli görülmesi halinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek. Ağustos ayı boyunca ilçe başkanlıklarındaki son değişimlere odaklanılacak.

SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

'TRUVA' PLANI SUYA DÜŞTÜ

Özgür Özel'in CHP'yi yeniden ele geçirmek için parti içerisinde bıraktığı Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi eski PM üyelerinin de kongre takvimi öncesi disipline sevk edilmeleri ve ihraç edilmeleri bekleniyor.

SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

Son MYK sonrası net ifadeler kullanan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hem bir partinin içinde olup hem de başka bir parti lehine çalışamazsınız. Bu ahlaki bir meselesidir.

SON DAKİKA | CHP kongrelerinde ’Truvalara’ geçit yok! Özgür Özel’in CHP’yi yeniden ele geçirme planına neşter

Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup, başka bir parti için çalışan arkadaşlarımız için bir disiplin süreci işleteceğiz" bilgisini paylaşmıştı.

#ÖZGÜR ÖZEL #CHP