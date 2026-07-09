SON DAKİKA | CHP Özgür Özel döneminde fondaşlara para yağdırdı! Medya ve trol ordusuna 775 milyon lira

Örneğin Baba Ocağı diye bir internet sitesi duydunuz mu? Ben duymamıştım. Bu siteye her ay 5 milyon lira para verilmiş. Bu sitenin şu an Twitter'da 2 bin 500 takipçisi var. Sosyal medyada Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş" ifadelerini kullandı.



