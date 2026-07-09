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SON DAKİKA | CHP Özgür Özel döneminde fondaşlara para yağdırdı! Medya ve trol ordusuna 775 milyon lira
SON DAKİKA | CHP Özgür Özel döneminde fondaşlara para yağdırdı! Medya ve trol ordusuna 775 milyon lira
Son dakika haberi: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde kurulan trol ağını ve fondaş medyaya akıtılan paraları tek tek ifşa etti. Kamuoyunda algı oluşturabilmek amacıyla yalnızca trol ordusuna 775 milyon liralık ödeme yapıldığını duyuran Fırat, buna ek olarak Halk TV'ye 79,2 milyon lira, Tele1'e de 33,7 milyon lira kaynak aktarıldığı söyledi.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 07:52