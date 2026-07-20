SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

Kendisi hakkında da dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Benim hukuktan, yargıdan ya da milletimizin önünde hesap vermekten en küçük bir çekincem yoktur. Dosya genel kurula gelirse dokunulmazlığımın kaldırılması yönünde oy kullanacağım" demişti.



