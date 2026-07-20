Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel'i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel'i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

Son dakika haberi: CHP'de en az 25 milletvekili, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların TBMM Genel Kurulu'na gelmesi halinde "Evet" oyu vermeye hazırlanıyor. Hakkındaki fezlekeler konusunda rekora koşan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Karma Komisyon'da 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:41
SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

Son dakika haberi: Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; dokunulmazlık dosyalarının da ele alındığı TBMM Karma Komisyon'un bu sene tatil sürecinde de çalışması kararlaştırılmıştı. Söz konusu gelişme sonrası gözler, Karma Komisyon'da 61 fezlekesi bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in durumunu çevrildi.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

"EVET" OYU VERECEKLER

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk günden bu yana yol yürüyen en az 25 milletvekili, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların genel kurula gelmesi halinde "Evet" oyu verecek. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekleyen vekiller arasında Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi ve Sevda Erdan Kılıç gibi isimlerin yer aldığı bildirilirken, bu sayının 35'e kadar da çıkabileceği iddia ediliyor.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

KILIÇDAROĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen ay katıldığı yayında dokunulmazlık dosyalarına ilişkin net ifadeler kullanarak, "Kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir dokunulmazlığı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

Kendisi hakkında da dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Benim hukuktan, yargıdan ya da milletimizin önünde hesap vermekten en küçük bir çekincem yoktur. Dosya genel kurula gelirse dokunulmazlığımın kaldırılması yönünde oy kullanacağım" demişti.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

"BAGAJI BOŞ OLAN KORKMAZ"

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik yeniden alevlenen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan partili kaynaklar, "Bagajı boş olan birisi hiçbir suçlamadan korkmaz. Gider ifadesini verir, alnının akıyla çıkar gelir. Kemal Bey de 'Tek dokunulmazlık kürsü dokunulmazlığı olmalı' demişti.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

Bu fikri benimseyen birçok vekil var CHP'de. Dosyalar genel kurula gelirse bu görüşün somut bir görüntüye dönüşeceğini de görürüz" değerlendirmesinde bulunuyor.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Karma Komisyon başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayla 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

Gerekli görürse ilgili vekili dinleyebiliyor. Hazırlık komisyonun raporu, hangi yönde olursa olsun Karma Komisyon tarafından görüşülüyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde raporu karara bağlıyor.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

GENEL KURUL AŞAMASI

Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın vekillik sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel’i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor

İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Bu aşamada dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis'te genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun oyu yeterli oluyor.

#ÖZGÜR ÖZEL #CHP