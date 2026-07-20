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SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel'i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor
SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel'i tedirgin eden tablo! 25 vekil ‘dokunulmazlıklar kalksın’ diyor
Son dakika haberi: CHP'de en az 25 milletvekili, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların TBMM Genel Kurulu'na gelmesi halinde "Evet" oyu vermeye hazırlanıyor. Hakkındaki fezlekeler konusunda rekora koşan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Karma Komisyon'da 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:41