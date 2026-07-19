Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel'in hamlesine Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle

SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel'in hamlesine Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle

Son dakika haberi: CHP'de tarihi bölünme yaşanıyor. Özgür Özel'in önümüzdeki hafta ilan etmesi beklenen yeni partisi için milletvekili transferi hız kazandı. Ana muhalefet pozisyonu için 80 vekil hedefleyen Özel'in ekibi, genel merkezle çekişme halinde.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 19.07.2026 07:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 07:09
SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

Son dakika haberi: Mutlak butlan kararından bu yana benzeri görülmemiş bir iç savaşa teslim olan CHP'de artık bölünme için geri sayıma geçildi. Aylardır tarihi bir koltuk kavgasına sahne olan partide bu kez milletvekilleri üzerinden bilek güreşi yaşanıyor.

SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

Önümüzdeki hafta yeni partiyi resmen ilan etmesi beklenen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmayları, mümkün olduğunca çok sayıda milletvekilini yanlarına çekebilmek için yoğun mesai harcıyor.

SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

KULİSLER HIZLANDI

Genel merkez kaynakları, "Bugün Özgür Bey'in yanında gözüken birçok vekille biz zaten görüşüyoruz. Ayrılma niyetleri olmadığını bize bildiriyorlar. Yeni partiye en fazla 60 vekil geçer. Onların önemli bir kısmı da zaten CHP'ye sonradan katılan isimler olur" değerlendirmesinde bulunuyor.

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SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

"EN AZ 80 VEKİL GELİR"

Özgür Özel'in ekibi ise yeni partiyi en az 80 vekille kuracaklarını her fırsatta iddia ediyor. Özel ve kurmayları, kurulacak olan yeni partinin "ana muhalefet" pozisyonunda kalabilmesine de büyük önem veriyor.

SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

HEDEF 68 VEKİL

Yeni partinin ana muhalefet olabilmesi için CHP'den en az 68 vekili yanına çekmesi gerekecek. Bu tabloda CHP'nin vekil sayısı ise 67'ye düşecek ve Meclis'teki sandalye dağılımında 3. sıraya gerileyecek.

SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

Partili kaynaklar, Özgür Özel'in bu sayıya bir türlü erişemediği için yeni partiyi bu kadar uzun süre bekletmek zorunda kaldığını savunuyor.

SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

İMAMOĞLU BIKKINLIĞI

Özgür Özel'in yeni partisine hem vekiller arasında hem de yerel yönetimlerde şüpheyle bakılmasının en önemli gerekçelerinden biri de "İmamoğlu faktörü" olarak ön plana çıkıyor.

SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

Edinilen bilgilere göre çoğu CHP'li isim, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki bir partide siyaset yapmak istemiyor.

SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

Özel ve İmamoğlu arasındaki güçlü bağın, yeni partinin ideolojisini hangi yöne savuracağı konusuna da şüpheyle yaklaşan çoğu CHP'linin bu gerekçeleri de göz önünde bulundurarak CHP'de kalmak istedikleri belirtiliyor.

#ÖZGÜR ÖZEL #CHP