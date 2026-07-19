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SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel'in hamlesine Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle
SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel'in hamlesine Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle
Son dakika haberi: CHP'de tarihi bölünme yaşanıyor. Özgür Özel'in önümüzdeki hafta ilan etmesi beklenen yeni partisi için milletvekili transferi hız kazandı. Ana muhalefet pozisyonu için 80 vekil hedefleyen Özel'in ekibi, genel merkezle çekişme halinde.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 07:09