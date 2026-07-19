SON DAKİKA | CHP’de vekil savaşları kızıştı! Özgür Özel’in hamlesine Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle

KULİSLER HIZLANDI



Genel merkez kaynakları, "Bugün Özgür Bey'in yanında gözüken birçok vekille biz zaten görüşüyoruz. Ayrılma niyetleri olmadığını bize bildiriyorlar. Yeni partiye en fazla 60 vekil geçer. Onların önemli bir kısmı da zaten CHP'ye sonradan katılan isimler olur" değerlendirmesinde bulunuyor.